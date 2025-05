Universidade americana Full Sail University oferece webinar gratuito para quem quer trabalhar com o mercado de games

Segundo dados da Pesquisa Game Brasil (PGB), que é responsável por grandes pesquisas na área relacionado ao universo de games, mostrou que na pandemia cerca de 75,8% dos gamers brasileiros mostraram ter jogado muito mais que nos anos anteriores. Ainda em 2020, o mercado faturou cerca de R$851 bilhões.

Essa alta no mercado de demanda e oferta faz crescer a necessidade de profissionais cada vez mais aptos para suprir as necessidades da vida moderna, já que aos poucos a modalidade gamer tem virado uma profissão e não somente um hobby.

‘’A indústria brasileira dos jogos digitais está crescendo com grande velocidade e é incrível o que podemos aprender com profissionais internacionais que já estão na indústria a mais tempo, não somente aprendendo com suas experiências como também fazendo networking e conectando mercados”, comenta Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

Focando nisso, a universidade americana Full Sail University irá promover no dia 31 de agosto um webinar gratuito focado na Indústria de games.

O palestrante, Nick Zippmann, que é ex-aluno da universidade Full Sail, e trabalhou em alguns jogos AAA (considerada uma classificação no meio que estipula que esses jogos tem o potencial de serem os melhores de determinada categoria ou ano) como ‘Red Dead Redemption’, ‘Saints Row’ e ‘Days Gone’. Atualmente ele trabalha com jogos de cassino para smartphones a fim de explorar diferentes sistemas de jogos e plataformas de desenvolvimento.

Ele nasceu e foi criado no Meio-Oeste dos Estados Unidos da América e veio a se mudar da região para perseguir seus sonhos: fazer jogos de entretenimento. Sua paixão por jogos e a vontade de impulsionar suas ideias para esse universo foi o que motivou ele a procurar essa área desde cedo. À medida que cresceu com a indústria, ele percebeu que os jogos eram realmente o próximo grande passo na mídia, não apenas mais um brinquedo ou moda, mas uma porta de entrada para um mundo de experiências interativas.

Com isso, o webinar tem a intenção de apresentar essa indústria tão promissora para os jovens que amam o universo gamer mas que ainda não sabem muito bem o que fazer para conseguir adentrar no mercado de trabalho.

Para se cadastrar no evento, é só acessar o link e cadastrar suas informações. O evento será ao vivo, no dia 31 de agosto de 2021.

Serviço:

Nick Zippman – Designer de tecnologia na DraftKings

Dia: 31/08/2021

Horario: Das 8h às 9h da manhã (horário de Brasília)

Cronograma:

19h às 19h10 – Saiba mais sobre a Full Sail University

19h10 às 19h40 – Entrevista com Nick Zippmann

19h40 às 20h – Perguntas e respostas

Link – https://fullsail.zoom.us/webinar/register/WN_jEvHHWUWRSK28rYUEfT0uQ