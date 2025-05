Gaules transmite o ESL Pro League Season 14

A 14ª temporada do ESL Pro League, um dos principais torneios de CS:GO – um dos games mais amados pelo público – começa hoje no canal do Gaules na Twitch, com exibição oficial em língua portuguesa. Até o dia 12 de setembro, os fãs de eSports poderão acompanhar as partidas do campeonato, que conta com 24 times, incluindo os brasileiros Fúria e TeamOne, além do americano Team Liquid, que tem o brasileiro FalleN na equipe – idolatrado pelos fãs do jogo. O grande vencedor do ESL Pro League levará uma premiação de 750 mil dólares, além de somar pontos no Pro Tour. Confira o vídeo promocional divulgado nas redes sociais.

Apesar da presença em LAN na IEM Cologne 2021, o ESL Pro Tour Season 14 ainda acontece de forma virtual por preocupações da organização com a pandemia . Sua estrutura dividirá os times em quatro grupos e os primeiros colocados de cada um avançam diretamente para as quartas de final. Já os times que ficarem em segundo e terceiro de suas chaves participam da primeira rodada de playoffs para disputar as quatro últimas vagas nas quartas de final. Para o público brasileiro a competição promete fortes emoções, já que todos os representantes do país fazem parte do Grupo D. Também estão no mesmo grupo os times da Entropiq e os fortíssimos Ninjas in Pyjamas e Gambit – casa de outros jogadores de destaque, como device (NiP) e Sh1ro (Gambit).

Na primeira fase do campeonato, as partidas serão transmitidas diariamente, às 8h30, 11h45 e 15h. Já os jogos dos playoffs acontecem nos dias 7 e 8 de setembro, às 11h e 14h15, enquanto as quartas de final são nos dias 9 e 10 de setembro, nos mesmos horários, assim como a semifinal, no dia 11. No dia 12, o público vai conhecer o time vencedor do ESL Pro LeagueS14 na final que começa a ser exibida às 11h. Para ficar por dentro de tudo que acontece no campeonato e acompanhar as disputas, o público deve acessar: https://www.twitch.tv/gaules

Gaules investe em conteúdo e bate recordes em 2021

A transmissão oficial do ESL Pro League S14 mostra o trabalho do streamer para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para a comunidade gamer. Somente este ano, o público pôde acompanhar, no canal do Gaules os eletrizantes campeonatos da CBCS, Intel Extreme Masters (IEM), Dreamhack e BLAST. Outro marco de 2021 foi a assinatura de contrato com a NBA, que tornou Gaules o primeiro streamer do mundo a ter o direito de transmitir em seu canal partidas da maior liga de basquete do planeta.

Todo investimento em transmissões oficiais vem trazendo bons resultados para o streamer. Somente no primeiro semestre deste ano, Gaules chegou a 2,8 milhões de seguidores e acumulou 85 milhões de horas assistidas, batendo seu próprio recorde e se mantendo como o segundo canal mais assistido do mundo. Outra marca alcançada recentemente foi a de 50 mil assinantes no canal, o que coloca Gaules entre os cinco canais com mais assinantes da Twitch no mundo.