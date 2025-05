Temporada 5 de Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone: mais detalhes sobre o novo modo Agente Duplo e o Passe de Batalha

A quinta temporada de Call of Duty®:Black Ops Cold War e Warzone já está no ar e cheia de novidades. Abaixo mais detalhes sobre o novo modo Agente Duplo e o Passe de Batalha.

Novo modo Multijogador- Agente Duplo

Na quinta temporada de Call of Duty®:Black Ops Cold War não confie em ninguém. O novo modo de jogo Agente Duplo funciona em rounds para até 10 jogadores, e em cada partida, o jogador pode assumir um de três papéis: Operador, Investigador ou o Agente Duplo. No começo de cada round, todos recebem uma pistola e 25 segundos para equipar outras armas e itens encontrados no chão, em containers próximos e em caches de armas indicados.

Quando o round começa, o local das bombas é marcado, e surge um ícone que indica quando a próxima pista deve aparecer, usando essa pista e outros indícios dos jogadores eliminados, o Investigador e os Operadores deverão eliminar os Agentes Duplos. Se conseguirem desmascarar todos antes que as bombas sejam detonadas, eles vencem.

Porém, os Operadores e os Investigadores devem se atentar sobre quem tentam subjulgar, uma vez que fogo amigo não será tolerado. Qualquer tentativa de eliminar outro operador ou o investigador custará sua vida.

Assista AQUI ao trailer do modo

Os Agentes Duplos podem vencer de uma de duas formas: eliminando todos os Operadores e o Investigador, ou plantando e detonando todas as bombas. Quando um Agente Duplo planta uma bomba, ela detona em cerca de 30 segundos, então a equipe de investigação tem pouco tempo para reagir e desarmá-la antes que cubra toda a região em radiação.

Se eles blefarem bem e cumprirem seu papel, tanto os Agentes Duplos quanto os investigadores podem acessar novas habilidades, como o equipamento tático, melhorias de campo, Séries de pontuação e mais.

Para entender melhor a função e objetivos de cada tipo de papel no modo Agente Duplo é possível acessar o post completo no blog (em inglês ).

Dicas para vencer o novo modo Agente Duplo

Cada round do modo dura aproximadamente três minutos e uma partida pública normal do modo tem cinco rounds.

No fim da partida cada jogador recebe uma pontuação geral por sua performance individual junto com um Top 3 mostrando os melhores pontuadores da partida.

É possível ganhar pontos das seguintes maneiras: abrindo containers; habilitando ou destruindo Microfones de Campo; abrindo ou destruindo caches Dead Drop; plantando, desarmando ou detonando bombas; juntando baixas ou vencendo rounds.

Quer mais dicas de como vencer? Aqui as top 5 para dominar os três papéis:

5. Siga as pistas – decodifique as mensagens em rádios para desmascarar os traidores. Pelo processo de eliminação, descubra-os. Caso seja um Agente Duplo, se esconda ou tente confundir os adversários.

4. Use seu microfone – em todos os papéis, comunicação é essencial. Compartilhe informações com seu time e conectem as peças juntos. Embora o chat por voz não seja obrigatório e a comunicação possa ser por texto, a troca rápida por conversas com certeza ajudará.

3. Ordem de Procurado: Elimine Imediatamente. O Investigador pode usar a habilidade Wanted Order para ajudar o time a localizar o traidor. Como investigador, escolha sabiamente quando usar esse recurso, ou arrisque ter seu time punido por uma condenação equivocada

2. Dividir e Sabotar – quando o time de investigadores se separa, os agentes duplos têm a chance de eliminá-los sorrateiramente. Os agentes também podem tentar sabotá-los com pistas falsas e outras ações.

1. Sem atitudes suspeitas- Os melhores Agentes Duplos fazem o seu melhor para não chamar muita atenção para si. Todos os Operadores são suspeitos até que se prove o contrário.

Passe de Batalha cheio de novidades

Com os satélites da CIA caídos, Stitch pode dar o próximo passo no plano de Perseus: transmitir o Programa de Números, uma comunicação que mexe na mente de todos transformando aliados em inimigos. Os jogadores terão que manter a mente sã para seguir na luta.

Os 100 escalões do Passe de Batalha de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone irão ajudar os jogadores na missão, incluindo duas novas armas funcionais gratuitas, um novo Operador, novos projetos de armas, novas skins e muitos mais.

Além disso, os jogadores poderão ganhar até 300 COD Points nos escalões gratuitos do Passe de Batalha da Quinta Temporada, com mais 1000 Cod Points disponíveis com o Passe pago.

Assista AQUI ao trailer do Passe de Batalha

Escalão 0 – desbloqueio automático de Kitsune, 10% de boost de XP sazonal e mais

Skin de operador de Garcia e Missão: no escalão 0 o jogador recebe a skin “Rebel Leader” para Garcia e poderá receber recompensas extras ao completar sua missão de Operador, incluindo duas skins adicionais – “Ranchero” e “Vaquero.”

Boost de XP Sazonal: Comprando o Passe de Batalha da Quinta Temporada o jogador aproveita 10% de aumento em todo XP adquirido na temporada.

Oferta por tempo limitado: Pela primeira vez na história de Call of Duty®, os jogadores que comprarem o Passe de Batalha antes de 31 de Agosto receberão de bônus uma Skin de Operador Lendária “Kyubi” para Kitsune. Essa skin só estará disponível por tempo limitado, o que significa que os primeiros jogadores a comprarem o Pacote de Passe de Batalha terão a chance de exibir esta skin durante a temporada e depois.

Escalão 95- desbloqueio da “Geomatik”,um projeto de arma reativa ultra-raro, baseado em uma nova arma funcional desbloqueada mais cedo no Passe de Batalha.

Escalão 100 – Skin de Operador Ultra-ra de Kitsune e mais

A glória aguarda os talentosos jogadores que chegaram ao escalão 100 do Passe de Batalha da Quinta Temporada. Eles receberão: Skin ultra-rara de Operador de Kitsune, “Samurai”, e missão – ao completar a missão o jogador também desbloqueia as Skins “Warlock” e “Goldleaf” junto com e itens cosméticos; Projeto Lendário SMT “Microchip”; Skins de veículo FAV, Tac Rover e Emblema da Quinta Temporada.

Mais disponível no Passe de Batalha:

• Novos skins de operadores e finalizador: Skin “Payback” para Woods (Escalão 10); Skin “Scuba Diver” para Baker(Escalão 50); Finalizador “Mind Games” (Escalão 19).

• Novas Armas base: Fuzil de assaltoEM2 (Escalão 15) e TEC-9: SMT (Escalão 31)

• Novos Projetos de Armas: Fuzil de Assalto”Great Emperor” (Escalão 5); Fuzil de Assalto “Red Torpedo” (Gratuito no Escalão 55); Fuzil Tático “Death Angel” (Escalão 85).

• Dois novos conjuntos de trilha: World at War Mixtape (Escalão 72); ’80s Hits 3 (Escalão 94).

• Relógio Crimson Oni

• 1,300 COD Points

Pós-lançamento: Novos operadores, novo conjunto inicial de arma secundária, e Pack elite

Durante a quinta temporada, o supersoldado da CIA SAD/SOG [CONFIDENCIAL] Stryker, um dos melhores da OTAN faz sua estreia com o Conjunto de Operador Striker, que acompanha os projetos de arma para o Fuzil de Assalto “Shuttle Blast” e a “Solid Effort”, além de um novo finalizador, gesto e itens cosméticos.

Outro agente da OTN também chega no Conjunto de Operador Hudson, e no conjunto Barril de Pólvora jogadores terão acesso a um projeto para uma nova pistola chamada “Matchlock”. Ao mesmo tempo em que essa arma tem sua estreia, o Conjunto elite traz uma skin nova para Jackal, dois projetos de armas e 1.100 COD Points

Além disso, a Loja do jogo conta com diversos pacotes e itens especiais, para verificar todos os detalhes do Passe de Batalha da Quinta Temporada basta acessar o post completo no blog (em inglês)

