GoDaddy anuncia lista de novas extensões de domínio com quase 500 opções para pequenas empresas brasileiras

GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), líder mundial na plataforma para o registro de domínios e especializada em ferramentas de marketing digital, anunciou que agora oferece quase 500 extensões de domínio, o maior número de opções no mercado brasileiro. As novas extensões, tecnicamente conhecidas como nTLDs (Novos Domínios de Primeiro Nível em inglês) – redefinem a forma como as empresas de qualquer tamanho escolhem os nomes de seus websites, indo além de “.com”, ou “.com.br”, oferecendo novas terminações como “.club”, “.app”, “.law”, “.business”, “.design”, e “.art”, etc.

Os usuários podem tirar proveito da seleção de centenas de terminações de domínio para definir claramente o setor de atividade ou interesse de seu website, independentemente de ser um pequeno proprietário ou empresário, sem fins lucrativos ou alguém que promova um hobby ou uma área específica de atividade.

“Hoje, com a relevância da presença digital em todos os segmentos, ter um domínio claro, fácil e que comunique bem a proposta do site é fundamental. Com o limite anterior imposto pelo “.com”, ou “.com.br”, tornou-se cada vez mais difícil encontrar um bom nome disponível para registro. A partir dessas novas TLDs o desafio agora é ser criativo para escolher a melhor opção em cada caso”, disse Beto Santos, country manager da GoDaddy no Brasil.

Além disso, as novas TLDs podem ajudar os proprietários de sites a alcançar um melhor desempenho nos mecanismos de busca tendo uma correspondência mais próxima ou exata com as palavras-chave usadas para pesquisar seu site. Os usuários também podem aproveitar as novas TLDs como extensões para áreas específicas de um site, tais como “.store” para nomear a página de comércio eletrônico de uma empresa, “.support” para suporte ao cliente, ou “.promo” para ofertas publicitárias de tempo limitado.

A lista completa das novas extensões de domínio do GoDaddy está disponível aqui. E para ajudar os usuários a entender melhor o universo dos domínios da Internet respondendo as principais perguntas, a GoDaddy preparou um vídeo educativo disponível aqui.

A GoDaddy oferece um pacote integrado de produtos e serviços on-line que vão desde registro de domínio, hospedagem, construção de sites, loja on-line, marketing digital, e-mail profissional, proteções de segurança e ferramentas de produtividade. A GoDaddy disponibiliza o suporte técnico aos clientes, pessoal e em português, para ajudá-los no crescimento de seus empreendimentos on-line, com as ferramentas que melhor atendam suas necessidades.

