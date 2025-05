DC lança APP Batman Bat-Tech Edition

A DC acaba de lançar uma das melhores experiências do universo do Batman, O DC: Batman Bat-Tech Edition. O aplicativo é um game gratuito para dispositivos móveis, indicado para crianças entre 6 e 12 anos, compatível com iOS e Android. Desenvolvido em 13 idiomas diferentes, a plataforma imerge as crianças em atividades inspiradas em tecnologia e narrativas do super-herói. O novo aplicativo permite que os pequenos se juntem à equipe de combate ao crime do Batman, a Knightwatch, e vivenciem o universo no qual o morcego está inserido.

Desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Consumer Products, a divisão de licenciamentos de marcas e personagens da WarnerMedia, o Bat-Tech segue as diretrizes da COPPA, a Lei de Proteção à Privacidade On-line Infantil. A plataforma usaa realidade aumentada (RA) de maneira inédita ao envolver as crianças e mergulhá-las no mundo do icônico super-herói da DC, que usa tecnologia para combater o crime e frustrar os atos malignos de Joker, Mr. Freeze, Charada e outros supervilões. Além de aprender sobre os recursos do Batman, os pequenos podem transformar fotos com filtros e adesivos com RA, ler quadrinhos digitais exclusivos, assistir a conteúdo de vídeo na temática do aplicativo e ter acesso ao Batcomputer, o supercomputador onde os segredos de tecnologia do herói são armazenados.

“Batman é uma de nossas franquias mais importantes, então, reunir as equipes de DC e Warner Bros. Consumer Products para desenvolver esse aplicativo com os gadgets favoritos dos fãs e tecnologia de combate ao crime foi uma chance de darmos aos fãs mais uma maneira de interagir com um super-herói favorito da DC”, diz Pam Lifford, presidente da WarnerMedia Global Brands and Experiences. “O aplicativo cria uma experiência única e dá às crianças de diversos lugares do mundo a chance de mergulhar no Universo DC – não há outro aplicativo como esse disponível hoje”, completa Lifford.

“O game app do Batman mostra a tecnologia inovadora do super-herói, ao usar realidade aumentada como nunca, e oferecer às crianças uma maneira de desvendar o mistério por trás dos dispositivos de combate ao crime do Batman”, afirma Kevin Morris, vice-presidente de gerenciamento de franquia e marketing da Warner Bros. Consumer Products. “As crianças agora podem ter a experiência de ser um super-herói DC ao lado do Batman e, enquanto aprendem e brincam, também podem ajudar a salvar Gotham City”, acredita Morris.

Conheça mais sobre as funcionalidades do DC: Batman Bat-Tech Edition:

• Missões de realidade aumentada (RA): por meio dos recursos de RA, as crianças se tornam novos membros da equipe Knightwatch do Batman e mergulham nas missões originais de combate ao crime. A RA oferece uma experiência 3D realista, que se baseia em conceitos de engenharia e design para dar vida ao Bat-Tech.

• Minijogos: experiências adicionais no game app, em que os usuários podem testar suas habilidades enquanto dirigem o Batmóvel. Uma delas é com Batarang, em que os jogadores se enfrentam, lutam contra o relógio e descobrem quantos alvos podem derrubar. Já com o Grapnel Launcher, os usuários devem correr e pular enquanto utilizam as habilidades do Batman para superar obstáculos.

• Filtros faciais com RA: as crianças podem se transformar em Batman, Joker, Batgirl e outros personagens icônicos de Gotham City ao usarem os divertidos filtros do aplicativo. É possível salvar as fotos e compartilhar com os amigos e familiares.

• Adesivos: os usuários podem decorar fotos com uma variedade de adesivos temáticos do Batman, transformando uma simples imagem em uma história divertida do super-herói.

• Conteúdo de vídeo: o aplicativo se conecta com o popular canal no YouTube DCKids . Uma nova série chamada “Laboratório de Ciências do Batman” será lançada nos próximos meses. A história irá explorar o uso da tecnologia do herói no mundo real.

• Novas missões, jogos, filtros, adesivos e conteúdos de vídeo serão adicionados e atualizados com frequência no aplicativo, com o objetivo de manter a experiência atualizada e divertida para as crianças.

O DC: Batman Bat-Tech Edition também apresenta uma série digital de quadrinhos lançada exclusivamente no aplicativo, a Batman – Knightwatch. Nela, as crianças podem explorar como o recurso tecnológico foi criado e acompanhar o super-heróis e equipe ao combaterem os vilões de Gotham City, após uma fuga massiva do Presídio de Arkham. Assim como com os jogos, novos quadrinhos digitais serão adicionados ao Bat-Tech para dar continuidade à história.