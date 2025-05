No Dia da Informática, plataforma on-line disponibiliza cursos da área

Neste domingo, dia 15 de agosto, é comemorado o Dia da Informática. Esta ferramenta que, cada vez mais, está presente no cotidiano das pessoas, é muito utilizada principalmente no ambiente profissional, que continua sendo explorado pela sua facilidade no armazenamento de informações e no auxílio aos funcionários com sua funcionalidade prática.

Porém, é importante que as pessoas estejam alinhadas com cada ferramenta para que ela seja usada corretamente e ajude no desempenho profissional e na capacitação. Por isso, a WR Educacional, plataforma de cursos livres gratuitos , apresenta três cursos interessantes com certificado que oferece conhecimentos direcionados à informática.

Informática Básica;

No Curso de Informática Básica é importante desenvolver uma visão simplificada sobre as ferramentas de base utilizadas em informática. A utilização dessas ferramentas é fundamental no cotidiano das pessoas, tanto no âmbito profissional quanto em seu desenvolvimento pessoal.

Informática Avançada;

Hoje, com a tecnologia sendo inerente a tudo que fazemos, o mundo conectando-se a todo instante, ter o conhecimento avançado de como utilizar um computador é fundamental. A informatização está presente, praticamente, em todos os setores da vida moderna. A tecnologia e a internet estão cada vez mais presentes (e se fazem necessárias) na vida de todo mundo.

Excel Básico:

Como uma das plataformas mais complexas do Pacote Office, o Excel necessita de muita atenção, para termos o discernimento de todo o conteúdo. Sendo assim, este curso aborda a construção de planilhas, conceitos básicos que facilitem a realização de cálculos diversos voltados à matemática financeira. Mostrar ao aluno como otimizar seu trabalho e, principalmente, seu tempo com o uso da ferramenta.

Os cursos da WR Educacional são livres, gratuitos e de nível básico.O objetivo destes é aperfeiçoar os conhecimentos profissionais do aluno. Além disso, todos possuem certificado válido, em todo o território nacional, com carga horária aprovada, segundo os critérios do Ministério Público de Minas Gerais e também da ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. Dentre outras finalidades, as principais são: atualização de currículo, títulos para concursos públicos e, até mesmo, horas complementares.