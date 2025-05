Brasil é top 50 de países que mais compartilham posts no Facebook

Os países que mais compartilham posts Na lista dos países que mais apertam o ‘share’ nas publicações, a França aparece em primeiro lugar, com 14,6%, seguida por Cingapura, com 12,3%, e Tunísia, com uma média de 12,2% dos compartilhamentos de posts das páginas de marcas no Facebook. O Brasil aparece na 32ª posição no ranking, atrás de outros países da América Latina como Chile, México, Peru e Colômbia.

Os países que mais comentam em posts de marcas

Já o top 3 dos países que mais comentam em posts de marcas são o Egito, que lidera o ranking com uma média de 15,8% nos comentários do Facebook, a Holanda, com uma taxa de interação de 14,7% na segunda posição, e o Zimbábue, que curiosamente ocupa o terceiro lugar no pódio com uma média de com 14,5% de comentários. Já o Brasil nem entra no top 50, ficando atrás de Honduras, Azerbaijão e Uruguai, países que ocupam as últimas posições nessa lista.