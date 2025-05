“Êxodo” – curta-metragem mostra como começou a Guerra Civil dos Sem Pátria em Battlefield™ 2042

A Electronic Arts e a DICE anunciam “Êxodo”, um curta-metragem que oferece mais detalhes sobre como começou a Guerra Civil dos Sem Pátria em Battlefield™ 2042 e introduz um rico elenco de personagens Sem Pátria jogáveis, conhecidos como Especialistas. Ainda melhor, “Êxodo” reintroduz Kimble “Irish” Graves, um antigo amigo de fãs da série Battlefield 4. Interpretado por Michael K. Williams, ele retorna a 2042 como um Sem Pátria jogável. “Êxodo” também introduz o misterioso “Oz”, que entra em conflito com “Irish” sobre o futuro dos Sem Pátria e lança as sementes do conflito. A narrativa continuará a evoluir ao longo do tempo à medida que mais Especialistas se juntam ao conflito, cada qual com sua própria história para contar, e puxam jogadores e jogadoras para dentro do mundo e da história de Battlefield 2042.

Com um multiplayer profundo e engajador, que oferece três experiências distintas, a narrativa de Battlefield 2042 será contada de uma maneira totalmente nova na franquia, em que oferece a jogadores e jogadoras um mundo atraente visto pelos olhos dos Especialistas e das suas experiências no campo de batalha. Essa forma envolvente e moderna de narrativa é o que jogadores e jogadoras esperam de seus jogos favoritos, e essas histórias dos Especialistas visam dar a fãs uma maneira de mergulhar no universo de Battlefield 2042, estejam com o controle em mãos, ou não. Seja uma daquelas pessoas que se preocupa profundamente com a narrativa, ou que apenas precisa de um contexto para aproveitar a experiência multiplayer, a construção do mundo está aqui para permitir essa imersão.

Em preparação para “Êxodo”, fãs embarcaram na “Jornada dos Sem Pátria” com o jornalista Kayvan Bechir, que relatou os seus 13 meses à bordo de um navio Sem Pátria. Na busca pela verdade, Kayvan foi levado ao redor do mundo e descobriu três fatos: os Estados Unidos e a Rússia estão à beira da guerra, enquanto o mundo luta por recursos e as nações vizinhas entraram em colapso, o grupo de nômades das nações em colapso conhecido como Sem Pátria, que o mundo acreditaria terem se unido pela sobrevivência, na verdade são um grupo dividido com agendas conflitantes e há um misterioso líder Sem Pátria chamado Oz, que está mexendo os pauzinhos de dentro das sombras para tentar unir os Sem Pátria sob uma única bandeira. No último capítulo, Kayvan embarca no navio de guerra Êxodo, que foi redirecionado para Londres por Oz em uma missão que, em breve, determinará o destino dos Sem Pátria e do mundo.

“Irish” é o quinto Especialista a ser revelado para Battlefield 2042, com mais cinco a serem anunciados nas próximas semanas, totalizando 10 Especialistas no lançamento. Cada qual vem com um dispositivo e característica específica, que só podem ser usados por tal personagem, definindo ainda mais seus respectivos estilos de jogo. Fãs também poderão escolher uma arma, granada ou dispositivo secundário para cada Especialista, proporcionando mais liberdade para criar um equipamento único e que se adapte a qualquer estilo de jogo. Quem reservar Battlefield 2042 receberá a skin lendária Calejado da Luta para o Especialista jogável “Irish”, o acesso antecipado ao Beta Aberto, a faca de nocaute corpo a corpo Baku ACB-90, o amuleto de arma épico “Mr. Chompy”, um fundo de cartão de jogo “Aterrissagem” e tag “Velha Guarda”. Mais informações podem ser encontradas no hub de Especialistas de Battlefield 2042.

Battlefield 2042 já está disponível para reserva e deve ser lançado em lojas físicas e digitais em 22 de outubro para Xbox One, PlayStation®4 e PC, e Xbox Series X|S e PlayStation®5. Assinantes do EA Play têm um período de teste de 10 horas a partir de 15 de outubro de 2021; assinantes, jogadores e jogadoras que fizerem a reserva também receberão acesso antecipado ao Beta Aberto em setembro*. Para obter mais informações sobre as ofertas de cada edição, as ofertas para assinantes do EA Play e mais detalhes sobre o jogo, visite https://www.ea.com/pt-br/games/battlefield/battlefield-2042 ou siga o jogo no YouTube, Twitter ou Instagram.

Para obter mais detalhes sobre o mundo em evolução e a história por trás de Battlefield 2042, você pode ver a nova postagem no blog aqui.

Para os assets de Battlefield 2042, visite: EAPressPortal.com.

