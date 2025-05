Sherwa ultrapassa a marca de 500 mil downloads

Gratuito e disponível para IOS e Android, o app conta com mais de 120 jogos disponíveis na plataforma, como PUBG Mobile, Rocket League, Fortnite, League of Legends, HearthStone, Free Fire, Minecraft, Valorant, CS:GO, Brawl Stars, Brawlhalla, Overwatch, Apex Legends, Animal Crossing e muitos outros. A plataforma ainda permite que, após qualquer interação, os jogadores avaliem seus companheiros de jogo, incentivando e fomentando assim uma comunidade e um ambiente saudável para todos os usuários, um dos principais objetivos da Sherwa com a criação do app.