TikTok anuncia novas medidas de privacidade e segurança para adolescentes

Pessoas de todas as áreas vêm ao TikTok para se divertir, despertar a alegria no dia a dia e compartilhar sua criatividade com os outros. Seja vendo as recomendações de livros mais recentes no #BookTok ou exibindo seus achados no #renovation , todos podem encontrar sua comunidade no TikTok – e o nosso objetivo é promover uma plataforma segura e acolhedora para essas comunidades vibrantes e diversificadas.

Hoje estamos apresentando um novo conjunto de mudanças para usuários de 13 a 17 anos para aprimorar ainda mais essas proteções proativas. Essas mudanças continuarão sendo implementadas para nossos usuários em todo o mundo nos próximos meses.

Novas alterações nas configurações de privacidade das Mensagens Diretas

Queremos ajudar os adolescentes a tomar decisões ativas sobre suas configurações de privacidade, então, quando alguém com idade entre 16 e 17 anos entrar no TikTok, sua configuração de Mensagens Diretas será definida como ‘Ninguém’ por padrão. Para enviar mensagens a outras pessoas, eles precisarão mudar ativamente para uma opção de compartilhamento diferente. As contas existentes receberão um aviso solicitando que revisem e confirmem suas configurações de privacidade na próxima vez que usarem este recurso. Essas atualizações se somam às nossas proteções de mensagens atuais, como não permitir que imagens ou vídeos sejam enviados em mensagens e desativar o envio de mensagens para contas de menores de 16 anos.

Decida quem pode assistir seus vídeos

O processo de fazer um TikTok é divertido e criativo – escolher música, escolher efeitos e fazer as transições certas – mas é igualmente importante escolher com quem o vídeo será compartilhado. Para ajudar os adolescentes a entender as opções de compartilhamento disponíveis para eles, agora estamos adicionando um pop-up que aparece quando os adolescentes com menos de 16 anos estão prontos para publicar seu primeiro vídeo, pedindo-lhes para escolher quem pode assistir ao vídeo. Eles não poderão publicar seus vídeos até que façam uma seleção.

A cada vídeo, os criadores poderão decidir quem pode assistir antes de postar. Contas de 13 a 15 anos são definidas como privadas por padrão, e contas privadas podem escolher compartilhar seu conteúdo com “Seguidores” ou “Amigos”, já que a configuração “Todos” está desativada. Os recursos de Dueto e Costura também estão desativados para contas de menores de 16 anos.

Escolha quem pode baixar seus vídeos públicos

Também fornecemos contexto adicional para ajudar adolescentes de 16 a 17 anos a entender como funcionam os downloads, para que possam escolher a opção mais confortável para eles. Se eles optarem por ativar o recurso, eles receberão um pop-up solicitando que confirmem a escolha antes que outras pessoas possam baixar seus vídeos. Observe que os downloads estão permanentemente desativados no conteúdo de contas menores de 16 anos.

Uma abordagem cuidadosa para notificações push

O TikTok prioriza e apoia o bem-estar dos membros da nossa comunidade, com recursos como gerenciamento de tempo de tela, que pode ser habilitado tanto pelos titulares de contas quanto pelos pais como parte da Sincronização Familiar. Queremos ajudar nossos usuários mais jovens, particularmente, a desenvolver hábitos digitais positivos desde o início, e regularmente consultamos os principais especialistas em pediatria e defensores do bem-estar dos jovens para desenvolver nosso Portal da Juventude guia de prevenção de bullying e outros recursos que apoiam o bem-estar dos jovens . Agora, vamos nos basear nesta pesquisa para fazer mudanças que reduzem o período de tempo durante o qual nossos adolescentes mais jovens podem receber notificações push. Contas de 13 a 15 anos não receberão notificações push a partir das 21h e contas de 16 a 17 anos terão as notificações push desativadas a partir das 22h.

Essas mudanças são mudanças que estamos incluindo em nossos compromissos contínuos, já que não há linha de chegada quando se trata de proteger a segurança, privacidade e bem-estar de nossa comunidade. Estamos trabalhando com adolescentes, organizações comunitárias, pais e criadores para inovar ainda mais e estamos ansiosos para compartilhar mais nos próximos meses. Para saber mais sobre nossos esforços para apoiar os jovens e famílias, você pode ler nosso Guia de Pais e Responsáveis

Por Alexandra Evans, Chefe de Políticas Públicas de Segurança de Menores e Aruna Sharma, Head Global de Privacidade