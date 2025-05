NVIDIA abre a plataforma Omniverse para desenvolvedores no mundo todo

O programa NVIDIA Developer agora está levando o NVIDIA Omniverse para mais de 2,5 milhões de desenvolvedores em todo o mundo. No SIGGRAPH, a NVIDIA tem apresentado eventos, sessões e outros recursos exclusivos para revelar o Omniverse como a mais nova plataforma para desenvolvedores.

A NVIDIA entrega um conjunto de aplicações e ferramentas Omniverse para aprimorar os canais de desenvolvimento. Os desenvolvedores podem se conectar a qualquer camada do pacote da plataforma, seja no nível superior, utilizando aplicações Omniverse pré-construídas; ou o nível do componente da plataforma, para que possam construir facilmente extensões e ferramentas personalizadas para impulsionar os workflows.

Com o programa NVIDIA Developer, os usuários do Omniverse têm acesso a uma ampla variedade de recursos técnicos, tutoriais e muito mais. De treinamentos online à interação com a comunidade, esses recursos para desenvolvedores são gratuitos para acessar e fornecer aos usuários as ferramentas e o conhecimento de que precisam para se familiarizarem com a plataforma Omniverse.

“A educação de profissionais do setor sempre foi e continua sendo uma das principais preocupações da NVIDIA. Investimos em parcerias com os principais centros de ensino e também criamos ferramentas e cursos, gratuitos em sua maioria, para que todos consigam alcançar o máximo do potencial das plataformas disponíveis. A única limitação será a imaginação do desenvolvedor”, explica Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA.

Obtenha acesso ao novo grupo de usuários NVIDIA Omniverse

Junte-se ao primeiro Grupo de Usuários NVIDIA Omniverse, um evento exclusivo organizado pelos principais engenheiros, designers e artistas do Omniverse, em 12 de agosto, às 21h (horário de Brasília). O evento inaugural do Grupo de Usuários NVIDIA Omniverse, aberto a todos os que já exploraram a plataforma, proporcionará aos participantes uma chance para:

Conhecer a visão e o futuro do Omniverse com Rev Lebaredian, VP do Omniverse & Tecnologia de Simulação e Richard Kerris, VP da Omniverse Developer Platform;

Aprender como você pode desenvolver e ampliar o ecossistema Omniverse;

Ver os vencedores do concurso Create With Marbles: Marvelous Machines;

Participar das sessões de discussões “Meet the Expert” e falar com os líderes de engenharia sobre aplicações e recursos específicos da plataforma.

Inscreva-se agora para participar deste evento exclusivo.

Comece a usar o Centro de Recursos para desenvolvedores Omniverse Developer

O novo Centro de Recursos do NVIDIA Omniverse possui todas as informações necessárias para ajudar os usuários avançados do Omniverse a se familiarizarem com a plataforma. Obtenha uma visão geral dos diferentes recursos e capacidades do Omniverse, incluindo:

Aprendendo USD : Obtenha uma introdução ao USD, desde sua criação até a implementação atual no Omniverse;

: Obtenha uma introdução ao USD, desde sua criação até a implementação atual no Omniverse; Usando conectores : Aprenda como conectar sua aplicação à plataforma Omniverse e enviar seu conector para exposição aos usuários Omniverse;

: Aprenda como conectar sua aplicação à plataforma Omniverse e enviar seu conector para exposição aos usuários Omniverse; Criação de aplicações e extensões : Use o Kit Omniverse para criar aplicações totalmente novas, ou adicionar novas funcionalidades ao ecossistema Omniverse, criando extensões;

: Use o Kit Omniverse para criar aplicações totalmente novas, ou adicionar novas funcionalidades ao ecossistema Omniverse, criando extensões; Criação de microsserviços: permite que novos recursos sejam expostos como microsserviços para quaisquer clientes e aplicações conectados.

Para obter mais recursos, verifique os tutoriais para desenvolvedores da NVIDIA.

Novos cursos de gráficos e simulação pelo NVIDIA Deep Learning Institute (DLI)

O NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) oferece recursos para diversas necessidades de aprendizado, desde materiais de aprendizagem até treinamento individualizado e ao vivo, ministrado por instrutores certificados pela NVIDIA, dando a indivíduos, equipes e organizações o que eles precisam para aprimorar seus conhecimentos em Inteligência Artificial (IA), gráficos e simulação.

Os participantes podem aprender sobre:

Universal Scene Description (USD) para workflows colaborativos em 3D. Este curso individualizado gratuito fornece uma introdução ao USD e conceitos importantes como composição de camadas, referências e variantes e inclui exercícios práticos com exemplos de scripts ao vivo.

para workflows colaborativos em 3D. Este curso individualizado gratuito fornece uma introdução ao USD e conceitos importantes como composição de camadas, referências e variantes e inclui exercícios práticos com exemplos de scripts ao vivo. A nova série de vídeos “Masterclass by the Masters” para que os artistas vejam como os outros estão usando e construindo no Omniverse. A primeira coleção de masterclass é “Usando Omniverse para fluxos de trabalho artísticos em 3D”, que destaca como diferentes criadores estão usando a plataforma para fluxos de trabalho de design de várias aplicações.

para que os artistas vejam como os outros estão usando e construindo no Omniverse. A primeira coleção de masterclass é “Usando Omniverse para fluxos de trabalho artísticos em 3D”, que destaca como diferentes criadores estão usando a plataforma para fluxos de trabalho de design de várias aplicações. O Kit de ensino sobre Gráficos e o Omniverse, que inclui materiais de ensino para download e cursos online que fornecem a base para a compreensão e construção de experiência prática em gráficos e Omniverse. Os educadores podem solicitar acesso antecipado.

Saiba mais sobre o NVIDIA DLI.

Envolva-se com a comunidade

A NVIDIA orgulha-se de organizar mergulhos profundos com desenvolvedores em diferentes aplicações, como Omniverse Create, Issac Sim, Machinima, entre outros. A empresa convida rotineiramente gerentes de produto e especialistas da comunidade para apresentar os recursos mais recentes e os workflows mais populares para todos interessados ao vivo no Twitch, dando a chance de interagir e fazer perguntas em um ambiente interativo. Siga o canal no Twitch da NVIDIA para ver a programação das próximas transmissões e dê uma olhada nos eventos anteriores na lista de reprodução Community Stream.

Para suporte adicional, verifique os fóruns Omniverse e junte-se ao servidor Discord da NVIDIA para bater papo com a comunidade.