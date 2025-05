Para quê ter um cachorro quando você pode ter um XGO-Mini?

Ainda não sabemos ao certo para que serve, porém o XGO-Mini é o mais novo robô quádruplo que está chamando a atenção da internet. Ao que tudo indica, o robozinho foi projetado para ser o “cãozinho” de quem não pode ter mascotes de carne e osso. Sendo este mais um projeto que vem recebendo um financiamento bastante considerável na plataforma Kickstarter.

Por enquanto, os desenvolvedores do robô têm bastante o que comemorar, já que ainda faltam mais de 15 dias para terminar sua campanha de financiamento, e eles já arrecadaram mais de US$ 135 mil, mas a pedida inicial era de somente US$ 20 mil. Esse sucesso impressionante, se deve além da proposta inovadora, a confiança que os usuários têm na retidão da plataforma Kickstarter, que é idônea assim como os sites listados no confiavel.com, que são submetidos a uma investigação rígida, provando que são sérios e seguros para seus clientes. Até o momento, pelos menos 100 usuários do Kickstarter, acabaram comprando a versão mais cara do mascote robótico, com todos os adicionais que somados ultrapassam os US$ 500, sendo que a versão unitária mais barata é de US$ 200.

De acordo com os idealizadores do projeto, o XGO-Mini é capaz de se deslocar em qualquer direção, tendo aproximadamente 12 graus de liberdade em seus movimentos. Com isso, ele é capaz de realizar várias manobras, seja saltar um obstáculo ou se rastejar por debaixo de um sofá, ou simplesmente retomar a um percurso após ele ter sido interrompido, por exemplo.

O robozinho é repleto de detalhes tecnológicos, dentre eles se destacam os seus módulos de inteligência artificial (IA), que podem ser utilizados para as mais variadas aplicações, desde o reconhecimento de voz e facial, a responder o seu dono como faria um cachorro. Ele ainda tem a capacidade de reconhecer QR code e identificar cores. Os seus criadores ainda afirmam que através de alguns softwares é possível ativar diversas outras funcionalidades que estão “para lá da imaginação”.

Entre algumas outras aplicações realizadas pela IA instalada no XGO-Mini, está a detecção do uso de máscara, reconhecimento de gestos de mãos, assim como sinais de trânsito, além da capacidade de fazer um tracking gestual e facial. Na cabeça do robozinho, está instalado um ecrã de celular, mas que também pode captar fotografias e filmar. E através de um aplicativo no smartphone, o dono do cão robô pode lhe dar diversas instruções.

Seus desenvolvedores ainda afirmam que o XGO-Mini pode ser programado através da linguagem Python e ROS (Robot Operating System), com isso ele pode exercer uma função educacional, comercial ou de entretenimento. Por enquanto, a previsão de lançamento do robozinho é para o final do ano, em duas versões, a normal e a Lite. Sendo que a Lite tem apenas metade do tamanho da versão normal, e é feito de alguns materiais diferentes.

Xiaomi entra na jogada

Bem diferente dos criadores do XGO-Mini, dinheiro é o que não falta para a Xiaomi, e a companhia chinesa também pretende lançar seu animal de estimação robótico. Em uma conferência realizada na China em que revelou o smartphone Mi Mix 4, a fabricante aproveitou para surpreender o público, com uma revelação inesperada, o CyberDog, como vem sendo apelidado.

O novo brinquedinho dos amantes da tecnologia, poderá ser treinado para diferentes usos segundo a fabricante, porém, apenas 1000 unidades serão criadas por enquanto, sendo destinadas principalmente a engenheiros e entusiastas da robótica. Caso o robô faça sucesso com essa comunidade selecionada, sua produção em larga escala deve ser iniciada. O CyberDog chega ao mercado por 9.999 yuan (aproximadamente R$ 8.000).

Segundo a Xiaomi, o CyberDog é capaz de verificar o espaço ao seu redor em tempo real, para assim criar mapas e poder se orientar, escolhendo o seu destino e evitando obstáculos que estiverem em seu caminho. Para comandá-lo, o seu dono poderá lhe dar instruções através de um aplicativo para smartphone. Talvez o CyberDog consiga fazer frente ao seu principal concorrente, o Spot da Boston Dynamics.