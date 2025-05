Amazon anuncia novos recursos para Rotinas com Alexa

As Rotinas de Alexa são pensadas para fazer o dia a dia dos clientes mais fácil, produtivo e até com mais entretenimento, agrupando várias coisas que são possíveis pedir à Alexa em uma única ação. Por exemplo, se toda manhã você desliga seu alarme, acende uma luz, pergunta à Alexa sobre o clima e checa seu calendário, você pode criar uma rotina que faz tudo isso ao dizer apenas uma frase, como “Alexa, comece meu dia”, sem precisar pensar em tudo isso.

Rotinas podem ser também divertidas. Ao dizer “Alexa, hora da risada”, a Alexa pode fazer uma imitação, contar uma piada e fazer algum som engraçado. Mas, se o cliente for daqueles que gosta de se manter por dentro do mundo do futebol, ao criar uma Rotina, com um simples comando a Alexa te conta o resultado do último jogo e o dia da próxima partida.

Compartilhar Rotinas

Embora os clientes já possam configurar suas próprias Rotinas ou selecionar alguma Rotina pronta no aplicativo Alexa, agora é possível compartilhar Rotinas com amigos e família, transformando as Rotinas em links URL. Por exemplo, é possível enviar uma Rotina de exercícios físicos para algum parceiro de treino.

Para compartilhar uma Rotina, vá em Rotinas no aplicativo Alexa, selecione a rotina que deseja compartilhar, em seguida clique nas três bolinhas no canto superior direito, selecione a opção Compartilhar Rotina e escolha de que forma deseja enviar, seja por mensagem de texto, e-mail ou redes sociais.

Para configurar uma Rotina que você recebeu, clique no link URL compartilhado no seu celular e siga as instruções que aparecerem na tela em seu aplicativo Alexa. Procure pelas frases que estão escritas em texto amarelo e que mostram campos opcionais para preencher, como selecionar a lâmpada inteligente que você deseja acender na Rotina (necessário dispositivos compatíveis). Você também pode personalizar a rotina recebida adicionando seus próprios comandos para a Alexa de acordo com as suas necessidades. Após essas etapas, basta clicar no botão salvar no topo da tela.

Personalizar ações de Rotinas

Os clientes podem personalizar ainda mais suas Rotinas da Alexa com a opção de digitar o que desejam que a Alexa faça em sua Rotina. Por exemplo, você pode configurar uma Rotina para as manhãs, que é acionada assim que o alarme for desligado. Ao personalizar, os clientes podem adicionar uma ação digitando “que horas é o pôr do sol?” e então, a Alexa irá responder logo após lhe acordar. É possível também criar uma Rotina com meditação guiada e frases motivacionais, ou que reproduza o Flash Briefing (notícias) do provedor padrão do cliente assim que o despertador for desligado.

Para configurar a Rotina com uma ação personalizada (que pode ser qualquer coisa que a Alexa responda em uma interação fora de Rotinas), basta abrir o aplicativo Alexa e ir em Mais > Rotinas> +> Adicionar ação> Personalizar.