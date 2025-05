HyperX acrescenta a cor rosa à sua linha de headsets Cloud Stinger

A HyperX, time de periféricos gamer da HP Inc. e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de expandir sua premiada família de headsets Cloud Stinger™ com o Cloud Stinger Pink, que combina um novo design em rosa com o exclusivo conforto da marca, ótimo desempenho de áudio e qualidade superior de áudio. O Cloud Stinger Pink já está disponível no Brasil pelo preço sugerido de R$ 359,91. No KaBuM! é possível garantir o produto em pré-venda pelo mesmo valor, à vista, ou por R$ 399,90 a prazo.

Leve e versátil, o Cloud Stinger Pink pesa apenas 275 gramas e oferece aos jogadores muito mais do que um visual elegante e estiloso. Entre seus principais recursos estão as conchas auriculares que rotacionam em 90 graus para facilitar o transporte, drivers direcionais de 50mm que levam o som diretamente aos ouvidos dos usuários com alta qualidade e extrema precisão posicional, e o conforto característico dos produtos da HyperX.

“O headset HyperX Cloud Stinger foi bem recebido desde seu lançamento em 2016, conquistando muitos prêmios, como o iF DESIGN AWARD”, disse Nate Almond, gerente de negócios de áudio da HyperX. “Estamos muito empolgados por adicionar a cor rosa à linha e oferecer aos usuários uma nova alternativa de headset com o mesmo conforto e qualidade sonora do modelo original.”

O Cloud Stinger conta com preenchimento de conchas e haste com espumas de alta densidade Memory Foam e revestimento em couro sintético macio, que se adaptam perfeitamente às cabeças dos usuários. Além disso, tem microfone com certificação TeamSpeak e Discord e cancelamento de ruído, controles de volume intuitivos no próprio fone de ouvido e estrutura da haste em aço durável com ajuste por deslizamento.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite o site

HyperX Cloud Stigner Pink – Crédito: Divulgação/ HyperX

Devido à pandemia de covid-19, a HyperX pode enfrentar atrasos nos envios dos produtos, e está tomando todas as medidas possíveis para minimizar o impacto para seus clientes, garantindo a disponibilidade dos produtos com entrega dentro dos prazos.

Especificações do headset para jogos HyperX Cloud Stinger Pink:

Número da peça

HHSS1X-AX-PK / G

Fones de ouvido

Driver: Dinâmico, 50 mm com ímãs de neodímio

Tipo: Circumaural com traseira fechada

Frequência de resposta: 18Hz-23.000Hz

Impedância: 30 Ω

Nível de pressão sonora: 102 ± 3dBSPL / mW a 1kHz

T.H.D: ≦ 2%

Potência de entrada: nominal de 30mW, máximo de 500mW

Peso: 275g

Comprimento do cabo: 1,3 m

Tipo de conexão: plugue de 3,5 mm (4 polos)

Microfone

Elemento: Microfone condensador de eletreto

Padrão polar: unidirecional com cancelamento de ruído

Frequência de resposta: 50Hz ~ 18.000Hz

Sensibilidade: -40 dBV (0dB = 1V / Pa, 1kHz)