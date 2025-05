Para impulsionar eSports, Trigg patrocina Casa Conectada

A Trigg está patrocinando o novo projeto da apresentadora do E-Sports e embaixadora da marca, Letícia Marques. Em construção, na Serra da Cantareira, São Paulo, a “Casa Conectada Trigg by Pensei Alto”, é o local em que ela vai receber artistas e streamers para bate-papos bem humorados e divertidos e mostrar ao seu público como é viver em uma residência tecnológica e futuristíca e como pode ser mais acessível do que a maioria acredita.

Cada local da residência terá um objetivo específico. Na Sala Pipoca, comentários e novidades sobre lançamentos, filmes, séries e animações. No Estúdio Gamer, Leticia atuará como host em campeonatos de FREEFIRE, PUBG, COD e VALORANT, sem precisar sair de casa. Em outros eventos ela leva seus seguidores a se conectarem às principais novidades do universo de eSports.

O Espaço Playstation será o local para falar sobre os lançamentos de games. Na cozinha, ela e convidados irão se aventurar na preparação de diversos pratos. E no ambiente externo da casa, Letícia será host do “Resenha de Domingo”, onde os convidados vão poder desfrutar de um bom churrasco, além de um tour desvendando os cômodos da Casa Conectada Trigg by Pensei Alto, enquanto contam suas histórias e detalhes de suas vidas e carreiras.

“Estamos ansiosos por ver a casa funcionando. É um projeto que une tecnologia, inovação e temas do universo gamer e geek. Tudo que se conecta com a Trigg e com os territórios que atuamos. Será incrível poder mostrar, por meio do dia a dia da Letícia, como os nossos produtos e soluções também podem fazer parte da vida de outras pessoas e fazê-las também viverem o seu melhor lado”, comenta Juliana Almeida, Head de Marketing e Produtos da Trigg.

A Casa Conectada contará com um sistema de automação residencial, em que é possível ajustar o que for preciso dentro de casa, de forma remota, utilizando um celular, ou até mesmo um controle de voz. A automação ocorre desde ajustes de temperatura à alteração de som ambiente, o ato de acender ou apagar a luz, a utilização de biometria para abrir portas, a visualização de tudo o que está acontecendo em tempo real e até a geração da própria energia por meio de painéis solares.

A Trigg, que terá sua marca no nome da Casa, também contará com espaços para divulgar seus produtos e serviços, dentro do universo e do dia a dia da Letícia, como o “Meu Pet”, assistência para cachorro e gato, a “Home Protegida”, assistência residencial, o “Mão na Roda”, assistência para motos e carros, o “Trigg Friends”, programa de indicação que ajuda a ganhar mais cashback, entre outros.

“O conceito da casa é sobre ter o controle da sua vida adaptado ao seu estilo único e personalizado. E como a ideia é ter uma Casa Conectada, a Trigg, marca que conecta as pessoas com os seus sonhos, projetos e com as suas necessidades, não poderia ficar de fora”, comenta Letícia.

Os eletrodomésticos estarão dentro de todo o conteúdo produzido, e nos quadros exibidos pelo programa estarão vinculados a um estilo de vida possível ao consumidor, com uma casa totalmente conectada e voltada para sustentabilidade, mostrando as facilidades de possuir produtos que se conectam.