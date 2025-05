Técnicas de SEO aplicadas em vídeo são essenciais para ter maior audiência

Utilizar SEO para a produção de textos ou artigos é um recurso aproveitado no marketing digital para obter um bom rankeamento de posts em mecanismos de busca como o Google. Embora o conteúdo em vídeo seja diferente do escrito, técnicas de SEO também valem para produções que são destinadas para plataformas como o YouTube . A KingHost , empresa de soluções digitais, preparou algumas dicas em como ter um posicionamento e rankeamento em obras audiovisuais.

De acordo com uma pesquisa da empresa de mercado norte-americana Forrester, vídeos tem 53 vezes mais probabilidade de ranquear na primeira página dos mecanismos de busca, como Google, Yahoo! e Bing, tornando esse tipo de produção altamente relevante para novos negócios.

Para garantir relevância dentro de sites, como o YouTube, principal plataforma de vídeo do mundo, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes na hora da produção e divulgação do seu conteúdo. É essencial que você pense nas palavras-chave do conteúdo que está produzindo e aplique no título do vídeo, na descrição e no uso de tags, isso irá ajudar você ser encontrado na Internet. Uma dica extra bem importante: na descrição do vídeo, use como base o roteiro que você produziu antes. Se você pegar ele e colocar na descrição de uma forma reduzida, já irá adiantar o seu processo de otimização. Isso porque, no seu roteiro você já pensou em palavras-chave, ou seja, você só precisa agora aplicar elas na descrição, título e colocar tags relacionadas ao vídeo.

Caso o seu negócio possua uma página na internet, é estratégico postar o seu conteúdo no site. O Google considera páginas da web com vídeos mais relevantes, gerando um tráfego maior ao seu site e, consequentemente, ao conteúdo postado.

É importante entender que título, descrição do vídeo e thumbnail são o cartão de visitas do seu vídeo, por isso tente criar um título impactante, que contenha palavras-chave e que chame a atenção, cuidando sempre para não colocar palavras que levem a pessoa achar que vai encontrar um tipo de conteúdo e acabar não encontrando, o que poderá comprometer a avaliação de buscadores como o Google.

Sobre a thumbnail, que nada mais é do que a tela estática exibida no seu vídeo antes dele começar a ser reproduzido, é importante que ela seja um complemento ao título. Uma sugestão é que ela tenha um bom apelo, seja chamativa, com cores fortes ou texto que instigue o usuário a apertar play. A thumbnail e o título nunca irão aparecer separados, por isso é importante que eles sejam complementares um ao outro.