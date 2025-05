OSRAM lança linha exclusiva de “Dashcams” para automóveis, caminhões, vans e traillers

A OSRAM, multinacional alemã com mais de 100 anos de tradição no mercado automotivo, amplia o seu portfólio com o lançamento da linha OSRAMROADsight, com câmeras de bordo automotivas de alta resoluçãoe lentes grande-angulares. Essas lentes permitem focar mais elementos no enquadramento da imagem, ou seja, são capazes de registrar o que pode estar acontecendo fora do seu campo de visão.

O sensor G-Shock do dispositivo garante que as câmeras iniciem o processo de gravação mesmo com o veículo estacionado. Isto significa mais tranquilidade para os consumidores, uma vez que o material das imagens está protegido e disponível para análise posterior, se necessário, nos modelos ROADSight 20 e 30.



“Buscamos inovar e trazer aos consumidores produtos que realmente possam fazer a diferença em suas vidas, como no caso da nossa linha OSRAMROADsight, afirma Ricardo Leptich, CEO da OSRAM no Brasil. “Esse lançamento chegou para aportar mais segurança e praticidade na vida dos nossos consumidores, seja para a utilização dos arquivos de imagens ou filmes como evidências em acidentes ou mesmo para produzirmos boas memórias, como no caso de uma viagem”, complementa o executivo.

As câmeras OSRAM ROADsight são projetadas em tons de preto e cinza, com formato compacto e são quase imperceptíveis quando se visualiza do lado de fora. Elas são instaladas atrás do espelho retrovisor.

Para conectar você a seu carro, há o aplicativo OSRAM connect (download pela Apple Store e Google PlayStore – disponível para alguns modelos) que permite acesso à mídia gravada pelo smartphone. Além disso, é possível ajustar as configurações da sua câmera também por lá.

Instalação fácil

Cada painel de controle ROADsight vem acompanhado de ferramentas para instalação de cabos atrás do acabamento interno do veículo. Isso permite que o cabo de alimentação com conexão USB e plugue de 12 V seja instalado de forma discreta. Uma vez que a montagem é fixada ao para-brisa, a câmera pode ser instalada magneticamente e movida para a posição de gravação desejada.

Modelos Disponíveis e Principais Características

ROADsight 20



• Full HD: com resolução de 1080p 30 fps e lente de 120 graus, sua ampla visão permite a captura com alta qualidade de imagens, de gravações e reproduções. É possível capturar, por exemplo, placas de carro, estrada e sinais de trânsito;

• Tela de 2″ permite a reprodução da filmagem e por ser compacta, não se torna uma distração durante a condução do veículo.

• Possui o sensor G-Shock;

• Armazenamento até 32GB com cartão MicroSD (não incluso no produto).

Preço estimado: R$ 700,00

ROADsight 30

• Full HD: tem ampla visão do tráfego, com resolução de 1080p 30 fps e lente de 130 graus;

• Possui Wifi e é compatível com o app OSRAM connect;

• Tela de 2″ permite a reprodução da filmagem e por ser compacta, não se torna uma distração enquanto se dirige;

• Caso o veículo esteja estacionado e se envolva em uma colisão, o modo estacionamento muda a câmera do painel para que ela registre tudo o que está acontecendo ao redor do carro, dentro do campo de visão de 130º;

• Sensor G-Shock;

• Armazenamento até 32GB com cartão MicroSD (não incluso no produto).

Preço estimado: R$ 800,00

Comparativo dos Produtos