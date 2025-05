Startup abre crowdfunding para lançar seu novo produto

Carregar o celular se tornou uma rotina diária para todas as pessoas, ainda em um país onde mais de 79% da população tem um aparelho móvel, segundo dados divulgados pelo IBGE. Com isso acaba surgindo problemas como o cabo acabar danificado, seja pela forma de usar, ou até mesmo pela baixa resistência do material.

Observando as maiores queixas dos consumidores, uma startup decidiu produzir um cabo de carregador que possa atender as expectativas das pessoas. A GShield está em fase de entrega deste produto, mas de uma forma diferente ao habitual: via crowdfunding.

João Resende, CEO da GShield, comenta sobre essa decisão pouco comum para venda de seu novo produto. “É uma prática comum fora do Brasil, onde empreendedores criam a popularmente conhecida “vaquinha”, para suprir os custos que tiveram na criação de seu projeto. Decidi adotar essa mesma estratégia para o nosso produto, e temos caminhado bem até o momento”.

O produto, que recebeu o nome de Cabo Tank Gear 180º, foi pensado para oferecer mais resistência, possibilitando que o consumidor possa utilizá-lo por longos períodos, e que não encontre problemas ao usar ao mesmo tempo que carrega o celular. Para isso, a startup selecionou os melhores materiais para sua produção.

“O cabo conta com um revestimento de fios de nylon, tornando ele mais flexível e evitando sua quebra. Além disso, sua ponta possui rotação de 180º, trazendo mais conforto para o usuário na hora de utilizar o aparelho carregando. Muito útil para quem gosta de jogar”, ressalta João Resende.