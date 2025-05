Cherrygumms é a nova embaixadora do next

O banco digital next anuncia hoje a gamer Nicolle Merhy, a Cherrygumms, como nova embaixadora da marca. Cherrygumms é a representante feminina mais proeminente do cenário profissional de games brasileiro. A jovem carioca de 24 anos é também empresária, criadora da Black Dragons (um dos maiores clubes de eSports do país), e a primeira embaixadora gamer da Nike no mundo. Foi considerada, no ano passado, uma das personalidades brasileiras com menos de 30 anos de maior destaque em sua área de atuação pelo ranking Under 30, da Forbes.

Cherrygumms se junta a um seleto time de embaixadores gamers do next, composto por Nobru – maior nome dos eSports no Brasil e ídolo de Free Fire – e FalleN – maior jogador de Counter Strike da história. Além de posicionar a marca entre as mulheres consumidoras de games – que já representam a maioria dos jogadores brasileiros (51,5%), segundo pesquisa Game Brasil 2021 -, o next visa estimular a presença feminina no cenário profissional, ocupado por apenas 10% delas.

“O impacto da comunidade gamer na economia e na sociedade é notório. Campeonatos de jogos acessíveis, como o Free Fire, por exemplo, geram novas oportunidades de trabalho e de vida para milhares de pessoas. O next percebeu esse potencial de transformação há mais de 2 anos, e se tornou uma das marcas mais fortes do cenário gamer”, afirma Paulo Aguiar, head de marketing do next. “Cherrygumms traz amplo conhecimento e vivência. Teremos total abertura para troca de experiências e discussões que envolvam esse público, que é diverso e plural”, completa.

“Optei pela parceria com o next pelo propósito do projeto e por saber que a marca está envolvida com o mundo gamer há bastante tempo. O next não está apenas ‘surfando a onda do mundo dos games’. O projeto que iremos construir juntos tem como principal pilar a igualdade de oportunidade para todos”, afirma Nicolle Cherrygumms.