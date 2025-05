AliExpress distribuirá R$ 25 milhões em prêmios a usuários do Pechincha

A participação do AliExpress, serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba, no reality show The Masked Singer, da TV Globo, marca a estreia, no Brasil de mais uma inovação no e-commerce nacional, a nova versão de sua ferramenta social, a “Pechincha Surpresa”.

O recurso pode ser explorado por qualquer usuário do app AliExpress. Para participar, basta clicar no botão “Pechincha” e selecionar algum dos produtos em oferta no canal. O item escolhido, então, pode ser compartilhado com os contatos pessoais e nas redes sociais do usuário. A cada vez que alguém clicar no link, o preço do produto escolhido sofre uma redução. Um celular de R$ 1 mil reais, por exemplo, pode custar apenas R$ 1 ao final de um dia de “pechincha”, já que quanto mais engajamento o consumidor conseguir, maior será seu desconto na compra do item.

Agora, além dos descontos progressivos, os cliques obtidos por um usuário da ferramenta Pechincha darão a ele bilhetes digitais do tipo “raspadinha”. Cada bilhete, após “raspado” pode revelar prêmios como brinquedos, celulares, drones e centenas de itens.

A “Pechincha Surpresa” explora características de social game, já que os usuários são estimulados a somar cliques para conseguir mais descontos e mais acessos aos sorteios de prêmios. Cada oferta “pechinchada” tem validade de 24 horas, ou seja, o usuário tem sempre um único dia para mobilizar seus contatos sociais para obter descontos ou ganhar prêmios surpresa.

“A estreia do Pechincha Surpresa, no Brasil, está alinhada com nossa estratégia de implementar no Brasil soluções criativas que envolvam o consumidor local de uma forma divertida e melhorem a experiência do usuário com nosso serviço”, afirma Yan Di, country-manager do AliExpress no Brasil.