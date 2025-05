realme anuncia loja na Amazon.com.br, com frete grátis para algumas regiões do País

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia a Amazon.com.br como seu mais novo canal de vendas no Brasil. O site amplia a oferta de produtos com a chegada dos acessórios eletrônicos da realme, disponíveis na página exclusiva da fabricante chinesa.

A realme, que tem como objetivo ser um dos três principais players do mercado de smartphones até 2025, estreia sua loja virtual hospedada na Amazon.com.br. Agora, consumidores de todo o Brasil podem encontrar smartphones, fones de ouvido e smartwatches realme com segurança e comodidade.

“Estamos muito contentes com o relacionamento estabelecido com a Amazon no país, que dialoga com o crescimento da realme no mercado nacional. O nosso portfólio diverso combinado a lojas confiáveis, ágeis e reconhecidas pelo público serão determinantes para o crescimento projetado para este ano e os próximos”, diz Marcelo Sato, gerente de vendas da marca no país.

Entre os principais atrativos para o cliente que adquirir o produto realme na loja oficial, hospedada na Amazon.com.br, é possível listar a opção de parcelamento em até 10x sem juros, um período promocional com frete grátis em todos os produtos até dia 30 de setembro para as capitais dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, segurança no pagamento e acesso à possíveis ofertas dos produtos.

Os consumidores ainda poderão ter mais benefícios devido ao calendário de ações promocionais da Amazon.com.br, as quais serão sempre divulgadas nos canais de comunicação oficiais da realme .