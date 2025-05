Samsung lança notebook Galaxy Book Go no Brasil

A Samsung anuncia no Brasil a chegada do Samsung Galaxy Book Go, um notebook desenvolvido com o processador Snapdragon 7c Gen 2™, construída para permitir o alto desempenho que os usuários esperam de um computador com o DNA móvel de um smartphone Samsung Galaxy. Com o Galaxy Book Go o consumidor possui uma experiência única de conexão entre dispositivos ao funcionarem sincronizados com todos os produtos do Ecossistema Galaxy.

“Produzimos notebooks no Brasil há mais de dez anos e ficamos muito felizes em lançar no país mais um membro para a família Galaxy. Dentro do propósito da Samsung de oferecer opções mais amplas para solucionar o cotidiano dos mais diversos perfis. Equipado com a mais recente plataforma de computação Snapdragon, o Galaxy Book Go foi desenvolvido para quem busca comunicação continua, produtividade e entretenimento imersivo em um único dispositivo”, declara Sandra Chen, diretora da área de Notebooks e Tablets da Samsung Brasil.

O Galaxy Book Go utiliza o Snapdragon 7c Gen 2, para ampliar a produtividade, mantendo a mobilidade de um computador fino e leve, com menos de 15 mm de espessura e pesando cerca de 1,38kg, permitindo que seja guardado em qualquer lugar. O consumidor também não precisa se preocupar em estar sempre próximo a uma tomada de energia, pois a solução Snapdragon permite até 18 horas de vida útil da bateria com uma única carga ¹.

Os usuários também podem desfrutar ainda mais da integração do ecossistema Galaxy com os smartphones, tablets e wearables Galaxy. Após um trabalho em conjunto com a Qualcomm Technologies Inc, o Galaxy Book Go conta com inovações já presentes nos smartphones Galaxy, como melhor uso de inteligência artificial para deixar a experiência ainda mais fluida, além da economia da bateria durante a utilização. Tudo combinado com o desempenho e a produtividade do computador.

Mobilidade

A série Galaxy Book Go baseia-se nas experiências do Windows com Snapdragon 7c Gen 2, incluindo velocidades de inicialização instantânea que permite que você abra e use imediatamente o computador. Com isso, mesmo se você deixar o notebook em stand by por vários dias, ao ligá-lo a tela inicial será acionada rapidamente, semelhante ao que acontece com um smartphone quando está com tela bloqueada. Também fica mais fácil realizar múltiplas tarefas: a tela de 14 polegadas, com uma moldura fina, mantém a produtividade durante os momentos mais ocupados.

Fino, leve e sem ventoinha para resfriamento graças à presença de chips de alta eficiência energética da plataforma Snapdragon, o Galaxy Book Go garante versatilidade para tarefas diárias com o mínimo de ruído para uso em qualquer lugar. Com uma dobradiça flexível em 180 graus, o Galaxy Book Go pode se adaptar ao ângulo perfeito para quem gosta de assistir a filmes a caminho de uma viagem de fim de semana ou para revisar o trabalho com um colega durante uma visita de trabalho no local. O notebook conta também com Dolby Atmos que proporciona uma rica experiência sonora. O design sólido, na cor prata, conta ainda com durabilidade de nível militar², que garante a robustez ao uso diário recorrente, além de contar com um teclado resistente a líquidos.

Conectividade

Os dispositivos Galaxy são construídos para trabalhar juntos. Sincronize seu smartphone com o dispositivo da série Galaxy Book Go para responder textos, fazer chamadas e espelhar aplicativos Android com “Link com Windows” e “Seu Telefone”³. Estenda sua tela para a série Galaxy Tab S7 para produtividade de tela dupla com Segunda Tela4 e aproveite de uma conexão Fácil Bluetooth5 entre seus Galaxy Buds e seu Galaxy Book Go.

Você também pode usar o Galaxy Book Smart Switch6 para transferir arquivos, fotos, listas de aplicativos e até mesmo configurações do seu PC existente para o dispositivo da série Galaxy Book Go para configurar em um piscar de olhos. Além disso, o Quick Share7 torna mais fácil do que nunca compartilhar documentos, fotos e arquivos entre dispositivos Galaxy – sem necessidade de conexão com a Internet.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Book Go na cor Mystic Silver tem preço sugerido a partir de R$ R$2.999,00 e pode ser encontrado nas lojas online e físicas da Samsung e em redes varejistas parceiras.

Para saber mais sobre a plataforma de computação Snapdragon encontrada no Galaxy Book Go, visite aqui.

Especificações do Galaxy Book Go Design Plástico (Prateado) S.O8 Windows 10 Plataforma Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform Tela 14.0” FHD (1920 x 1080) LCD Gráficos Qualcomm® Adreno™ GPU Memória9 4 GB LPDDR4x (Onboard) Armazenamento10 128 GB SSD UFS Bateria 42.3Wh (até 18hs. de video playback) Dimensões11 323.9 x 224.8 x 14.9 mm Peso12 1.38 kg Carregador 25W AC Rede Wi-Fi Conectividade Wi-Fi 5 802.11ac 2×2 Bluetooth v5.1 Webcam HD 720p Teclado Layout em português do Brasil, resistente ao derramamento de líquidos13 Características Dobradiças 180°, slot para trava de segurança Áudio Estéreo Portas14 USB C (2), USB 2.0 (1), microSD, HP/Mic, Security slot (Nano)

* Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, mas não se limitando a, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

1 A duração da bateria também pode variar dependendo do ambiente de rede, padrão de uso, entre outros fatores

2 Com base no resultado do teste interno da Samsung, o Galaxy Book Go e o Galaxy Book Go 5G foram aprovados nos testes Mil-STD-810G de Alta Temperatura, Baixa Temperatura, Choque Térmico, Vibração, Baixa Pressão e Umidade.

3 Os usuários devem vincular seus telefones celulares a seus PCs com Windows por meio de Link com Windows em seus telefones e o aplicativo Seu Telefone em seus PCs, seguir os prompts de configuração, incluindo o login na mesma conta da Microsoft. Requer um telefone Android 7.0+ e a atualização mais recente do Windows 10 no PC. Alguns aplicativos móveis podem restringir o conteúdo a ser compartilhado em outras telas ou podem exigir uma tela de toque para poder interagir com eles. O recurso de aplicativos requer que o telefone Android e o PC estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. A experiência de vários aplicativos do seu telefone requer dispositivos Samsung Galaxy compatíveis com Android 11 e atualização do Windows 10 de maio de 2020 ou posterior. Dispositivos compatíveis com o recurso Apps. As chamadas requerem uma versão mínima do software para PC da atualização do Windows 10 de maio de 2019 ou superior. Requer Windows 10 PC compatível com rádio Bluetooth. Requer dispositivos Android versão 7.0 e superior com pelo menos 1 GB de RAM e a atualização mais recente para Windows.

4 Compatível com Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+.

5 Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Plus são compatíveis. É necessária uma conexão Bluetooth. O consumidor precisa comprar Galaxy Buds separadamente.

6 A transferência de dados através do Galaxy Book Smart Switch requer que todos os dispositivos estejam instalados com o Galaxy Book Smart Switch.

7 O recurso Quick Share permite o compartilhamento de fotos, vídeos e arquivos entre dispositivos Samsung Galaxy. O Quick Share está disponível em smartphones Galaxy, tablets Galaxy e Galaxy Books (a partir de maio de 2021), em Android 10 e One UI2.1 e superior. Os dispositivos e recursos disponíveis podem estar sujeitos a alterações. Requer conexão BLE (Bluetooth Low Energy) e Wi-Fi Direct para habilitar o Quick Share. O Wi-Fi Direct deve ser habilitado antes de usar

8 A edição do SO varia de acordo com a região e o varejista.

9 A memória não é removível. O tamanho da memória varia de acordo com o mercado.

10 O tamanho do armazenamento varia de acordo com o mercado.

11 A altura pode variar dependendo do processo de fabricação.

12 O peso pode variar dependendo do processo de fabricação.

13 Condições de teste: 3 incidências de 20ml cada

14 A velocidade real do USB pode variar dependendo do entorno do usuário.