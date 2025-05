RFID é uma principais tendências de tecnologia estratégica

Segundo o Gartner, há uma estimativa de que 25 bilhões de equipamentos conectados com a tecnologia RFID estarão em uso em 2021, assegurando uma gama imensa de dados e interatividade. Assim, provando ser uma das maiores tendências e uma das que mais traz benefícios para o varejo e indústrias.

Processos como a produção de inventário, a checagem de estoque e a etiquetagem costumavam ser longos e demorados. Porém, a realidade nas empresas mudou e o motivo é essa solução.

Ela consiste em uma etiqueta baseada em uma tecnologia de antena, ou seja, a partir da frequência instalada e as informações são transmitidas via sinal. Essa tecnologia auxilia na redução de custos e torna o processo mais ágil e eficiente por meio da identificação em tempo real de coisas e pessoas.

Quando aplicada no varejo, permite encontrar os produtos em locais determinados e realizar o controle deles, como prazo de validade. Outra vantagem é identificar se algo foi perdido no trajeto de deslocamento entre fábrica ou depósito e a loja.

O inventário também é produzido mais rapidamente, já que faz em minutos o que mãos humanas demorariam dias e até semanas. Por essa razão, torna o processo mais assertivo ao mesmo tempo em que reduz os custos.

E não é apenas o varejo que se beneficia desta solução. Muitos hospitais já aplicam a tecnologia para identificar pacientes, macas e aparelhos. Dessa forma, eles podem controlar melhor onde cada um deles encontram durante o tratamento, bem como calcular de forma mais rápida as variáveis, como o tempo médio de permanência no local.

A tecnologia RFID pode parecer distante do cidadão comum. Porém, ela já é presente no Sem Parar, nas compras por aproximação do cartão, pela internet e nas etiquetas de roupas nas lojas. Nesses momentos, o que acontece é justamente essa identificação mais rápida, por meio dos sinais transmitidos pela antena.

A empresa TR Service, do Grupo Tecnoset, é uma das que oferecem a solução. Ela é versátil e consegue atuar em várias frentes. Segundo André Pimentel da TR Service, “O Grupo Tecnoset consegue oferecer a tecnologia como serviço e o payback para a empresa é imediato. O processo consiste em entender quanto a empresa gasta e oferecer a mesma aplicação, mas com melhor custo-benefício e de forma mais eficiente e assertiva.” Isso se dá porque ela é moldada para entender e atender necessidades de cada cliente.

A prime Inter Way é a parceiro neste projeto. Ele analisa os dados em sua interface e disponibiliza as informações em um arquivo de fácil visualização para interligá-las ao sistema de gestão do cliente. A diferença, agora, está na automatização do processo que antes era feito de forma analógica.

A mesma aplicação é feita tanto pra baixo volume e alto custo, quanto para alto volume e baixo custo.