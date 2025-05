Call of Duty®: Vanguard será lançado 5 de novembro

A partir de 5 de novembro os jogadores poderão vivenciar a Segunda Guerra mundial de uma forma nunca antes vista com a chegada de Call of Duty®: Vanguard. Isso, em conjunto com uma integração direta com uma nova experiência de Warzone que chega ainda este ano, traz um conteúdo gigantesco de Call of Duty que trará uma oferta incomparável aos jogadores..

Vanguard traz um pacote completo da experiência de Call of Duty entre campanha, multijogador online e modos cooperativos de Zumbis. Os jogadores testemunharão as origens das Forças Especiais, mudando o curso da história ao formar a Task Force One em meio a uma extensa campanha narrativa da Segunda Guerra, passando por frentes da Europa Oriental e Ocidental, Pacífico e África do Norte. O Multijogador traz 20 mapas já no dia do lançamento. Enquanto o modo Zumbis presenteia os fãs com uma experiência única dos mortos-vivos, marcando o primeiro crossover Zumbi da franquia de Call of Duty.

Ainda em 2021, os jogadores de Vanguard poderão mergulhar em uma nova experiência completamente integrada ao Call of Duty®: Warzone™, que trará um novo mapa, nova jogabilidade e novas experiências. Juntos, esses são os títulos Call of Duty mais conectados da história, baseados na engine de próxima geração apresentada em Modern Warfare® .

“Call of Duty: Vanguard está posicionado para trazer uma ampla gama de experiências de jogabilidade estonteantes para a comunidade Call of Duty. A grande quantidade de conteúdo que Vanguard’ traz é um marco para o jogo – e conta com mais mapas multiplayer no dia do lançamento do que nunca e o primeiro crossover de Zombies na história da franquia,” afirmou Johanna Faries, Gerente Geral para Call of Duty na Activision. “Os fãs de Warzone também terão muitas novas experiências como parte desse lançamento. Mal podemos esperar para compartilhar mais informações.”

Call of Duty: Vanguard está disponível para pré-venda agora. O jogo tem lançamento marcado para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X|S ,Xbox One®, e PC pela Battle.net a partir de 5 de novembro. A nova experiência em Call of Duty: Warzone será lançada ainda neste ano em uma data futura. Call of Duty: Vanguard estará disponível apenas em cópias digitais no Brasil.