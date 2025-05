Dell Technologies Forum 2021 discute a transformação da TI na era de dados

Acontece neste dia 25 de agosto o Dell Technologies Forum, principal evento anual realizado pela Dell Technologies no Brasil. Nesta edição do encontro virtual, gratuito e aberto ao público, será discutido como a transformação da TI pode ser uma importante aliada das empresas nessa nova era de dados. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/2VQ47pd [bit.ly]

Durante o Dell Technologies Forum, haverá uma maratona de conteúdos sobre tecnologia, com sessões ao vivo e on demand. O evento começa às 9h, com a palestra de abertura “O Futuro da TI Orientada por Dados Já é uma Realidade”, ministrada por Diego Puerta, líder da Dell Technologies no Brasil, Luis Gonçalves, líder da Dell Technologies na América Latina, e John Roese, vice-presidente e CTO global da Dell Technologies.



O encontro conta ainda com uma sessão de “Inovação e Descontração”, às 14h, com a participação do célebre astronauta Chris Hadfiled e dos comediantes Oscar Filho e Marco Luque. E, na sequência, às 15h o evento conta com uma apresentação de músico internacional.

“Neste ano, o evento será voltado a discutir como as novas formas de viver, aprender e trabalhar em qualquer lugar, fomentadas pela transformação digital, tem alavancado uma avalanche de dados para as empresas e a importância das organizações transformarem esses dados em insights e inovações para o negócio, se quiserem ser bem-sucedidas no médio e longo prazos”, afirma Diego Puerta, Líder da Dell Technologies no Brasil. Vivemos hoje a década de dados, o que exige uma mudança não só na TI, mas também nos processos, na liderança, na cultura e no conhecimento das organizações”, complementa.



Ao todo, o evento contará com mais de 34 conteúdos, entre sessões de apresentação em tempo real e sob demanda, conduzidas por especialistas da Dell Technologies, parceiros e clientes.



Serviço

Evento: Dell Technologies Forum 2021

Data: 25 de agosto de 2021

Horário: A partir das 9h

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/2VQ47pd [bit.ly]

Destaques da agenda:

9h00 – Sessão de Abertura: O Futuro da TI Orientadoapor Dados já é uma Realidade (palestrantes: Luis Gonçalves, líder da Dell Technologies América Latina; Diego Puerta, líder da Dell Technologies Brasil; e John Roese, vice-presidente e CTO global da Dell Technologies

14h30 – Inovação e Descontração: Inspire-se com a história do célebre astronauta Chris Hadfield e venha divertir-se com dois grandes comediantes: Oscar Filho e Marco Luque

15h – Show com Jon Bon Jovi

*A agenda completa pode ser conferida no site do evento