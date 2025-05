Desde já, é preciso deixar claro que aprender como criar um aplicativo é um processo longo, que exige muito estudo e prática.

Mas é uma atividade muito satisfatória e que pertence a um mercado extremamente promissor, que é o mercado de desenvolvimento de aplicativos.

Até o final de 2021, estima-se que o mercado de aplicativos movimente US$ 6,3 trilhões no mundo todo.

Para desenvolver um aplicativo, diversos conhecimentos são necessários para concretizar o sistema.

Alguns conhecimentos são menos técnicos, como gestão de projetos, e outros mais, como lógica de programação. Mas todos são importantes no mesmo nível e essenciais para que o resultado seja o melhor possível.

Neste artigo focaremos mais nos assuntos técnicos e diretamente relacionados a programação e desenvolvimento.

Como criar um aplicativo: Tipos de aplicativo

Para iniciar o desenvolvimento da sua aplicação, é preciso saber qual é o seu tipo. Existem três diferentes tipos de aplicativo:

Nativo

Desenvolvidos através de uma linguagem específica e para um determinado sistema operacional. Portanto, são apps desenvolvidos especificamente para IOS ou Android e que são comumente encontrados nas lojas de aplicativos.

Híbrido

O aplicativo híbrido é uma mistura dos tipos web e nativo. Ou seja, ele funciona como um app nativo, mas sua codificação é toda desenvolvida na linguagem web. Logo ele funciona tanto em iOS quanto em Android

WebApp

Este tipo de app na realidade não é um aplicativo de verdade, mas sim um site feito para se adaptar aos dispositivos móveis, dando a impressão de ser um aplicativo.

Como criar um aplicativo: Linguagens de programação e frameworks

As aplicações são sistemas que recebem e trocam informações através das linguagens de computação, portanto, saber linguagem e lógica de programação é essencial para desenvolver um aplicativo.

A linguagem que será utilizada no seu projeto depende do tipo de aplicativo que você escolheu para desenvolver

Em apps nativos, será necessário conhecer Java ou Kotlin para criar para Android e Objective-C ou Swift no caso de iOS.

Para apps híbridos é necessário JavaScript e Dart, enquanto os web apps exigem JavaScript ou PHP, além das ferramentas como HTML5 e CSS3

Existem ferramentas chamadas de Frameworks, que são conjuntos de códigos de uma linguagem específica, usados para agilizar o desenvolvimento de aplicações através de funcionalidades, comandos e estruturas prontas.

Como criar um aplicativo: Ambientes de desenvolvimento integrado

Um ambiente de desenvolvimento integrado ou IDE (Integrated Development Environment) é um software que reúne as ferramentas comuns de desenvolvimento em uma única interface gráfica, facilitando todo o processo de criação.

Algumas IDEs mais populares no mercado são:

Visual Studio

Android Studio

X Code

Eclipse

Aptana

Como criar um aplicativo: Kits de desenvolvimento de software (SDK)

Os SDKs (software development kit) são kits que reúnem APIs, notas técnicas, compiladores, códigos e bibliotecas.

Essa ferramenta acelera o desenvolvimento e permite a manipulação de arquivos necessários durante o desenvolvimento.

Cada SDK é específico e é direcionado a uma plataforma específica com sua linguagem respectiva.

Alguns Kits populares são o Android SDK e iOS SDK.

Como criar um aplicativo: Design UX e UI

O Design UX é relacionado com a experiência do usuário, e cria a interface pensando em aspectos como facilidade de uso, percepção de valor, utilidade, eficiência na execução de tarefas, entre outros. Tudo buscando atingir uma experiência de uso agradável e que gere uma resposta sentimental positiva no usuário.

Já o Design UI pode ser considerado a ponte responsável por fazer com que essas experiências aconteçam, portanto é mais focado em como o aplicativo entregará a experiência desejada.

Conclusão

Você já deve ter percebido que desenvolver um aplicativo exige muitos conhecimentos técnicos e é uma atividade de muito estudo e repetição. Portanto, se você tem urgência em ter um aplicativo, a melhor solução é contratar uma empresa desenvolvedora de software.

Escrito por Victor Haiek Ricco, Analista de SEO da Mestres da Web