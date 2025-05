Electronic Arts Inc. lança hoje o EA SPORTS™ Madden NFL 22

Hoje, a Electronic Arts Inc. destaca o retorno iminente da temporada de futebol americano com o lançamento mundial de EA SPORTS™ Madden NFL 22, que traz os astros da NFL Tom Brady e Patrick Mahomes na capa, para Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, PC via Origin™ e Steam®, Google Stadia™ e dispositivos móveis. Madden NFL 22 é onde o dia de jogo acontece e chega com a inovação Dynamic Gameday*, com o poder dos novos recursos Gameday Momentum*, Next Gen Stats: Star-Driven AI*, e Gameday Atmosphere*, em que impactam a jogabilidade em todos os modos para levar, a cada partida, um sentimento de renovação com um nível mais profundo de estratégia e narrativa. Para marcar o lançamento do jogo, a EA SPORTS lança um novo anúncio “Welcome to Madden Land” com estrelas de dentro da NFL e do seu cenário.

“Cada lançamento de Madden NFL é um grande momento para fãs de futebol americano; significa que a temporada de futebol americano está para chegar e que jogadores e jogadoras finalmente podem explorar os recursos mais recentes e viver sua fantasia da NFL no campo virtual”, comenta Cam Weber, Vice-presidente executivo e Gerente Geral da EA SPORTS. “É com muita animação que queremos ver fãs entrarem no Madden NFL 22 para vivenciar a montanha-russa de emoções e diversão de um dia de jogo da NFL, que ganha vida em nossa campanha Madden Land”.

Madden NFL 22 oferece o impacto realista de momentos decisivos do jogo que trazem o momentum a favor ou não de uma equipe com a nova mecânica baseada no desempenho Gameday Momentum*, que inclui as populares Home Field Advantages*, fornecendo uma condição de jogo única adaptada para cada uma das 32 equipes da NFL. A integração dos dados do jogador do mundo real no Madden NFL por meio do Next Gen Stats da NFL continua impulsionando o movimento mais realista do jogador e traz as personalidades e tendências dos atletas e das equipes à vida com o Star-Driven AI*. Jogadores e jogadoras podem se conectar ao seu fandom na NFL por meio do Gameday Atmosphere*, que oferece elementos de apresentação que aprimoram e impactam cada jogo.

O jogo também apresenta melhorias altamente solicitadas ao popular modo Franchise, incluindo o gerenciamento de equipe mais detalhado, sistemas de progressão de árvore de habilidades, estratégia de jogo semanal com um engine de temporada renovado e mantém as coisas interessantes todas as semanas. Fãs já mostraram empolgação com Madden NFL 22 durante o acesso antecipado do EA Play, que contou com um aumento no número total de pessoas jogando no primeiro dia em comparação ao primeiro dia do acesso antecipado do Madden NFL 21.

“Nossa comunidade de Madden NFL continuou crescendo significativamente nos últimos anos e é com muita ansiedade que queremos ver fãs de futebol americano colocarem as mãos no Madden NFL 22 e experimentem nossa inovação com o Dynamic Gameday em consoles de próxima geração”, revela Seann Graddy, Produtor Executivo do EA SPORTS Madden NFL. “Madden NFL 22 oferece uma variedade de oportunidades para jogadores e jogadoras se expressarem e vivenciarem a diversão do futebol americano – de simulação 11×11 a experiências no estilo arcade –, e o lançamento é apenas o começo. Temos muito mais chegando com novos conteúdos planejados durante toda a temporada por meio do nosso serviço ao vivo”.

O modo estilo arcade The Yard apresenta uma campanha de jogo solo totalmente nova e um sistema de progressão de avatar que compartilha o progresso com Face of the Franchise, que também retorna com uma história totalmente nova e mais opções para fãs moldarem sua jornada na Liga. O Superstar KO traz o jogo multiplayer para times da NFL com a adição de times da NFL do mundo real e o Madden Ultimate Team está de volta com uma nova temporada de conteúdo empolgante, ajustes do intervalo para as habilidades do Superstar X-Factors e a integração de Next Gen Stats* para rastrear estatísticas para itens de jogador. Além de todas as novas classificações de jogadores, Superstar X-Factors, e muito mais, que continuará a evoluir ao longo da temporada.

Faça o download do aplicativo para dispositivos móveis Madden NFL agora para começar uma jornada em Madden NFL 22 Mobile onde jogadores e jogadoras podem atualizar escalações com sistemas completamente reimaginados para tornar sua equipe mais poderosa do que nunca, misturando e combinando diferentes tipos de estrelas da NFL e trocando jogadores. Fãs também podem atuar como GM de seu Ultimate Team enquanto batalham em seu caminho para a grandeza, experimentando todos os novos visuais, diferentemente de qualquer jogo Madden NFL anterior para dispositivos móveis.

Registre-se já para o Madden NFL 22 Championship Series (MCS 22) para ganhar a chance de competir em quatro torneios MCS, intimamente ligados aos principais momentos da temporada da NFL. O maior prêmio na história da franquia de US$ 1,65 milhão está em jogo, já que a próxima geração do MCS é jogada pela primeira vez no Xbox Series X|S e no PlayStation 5.

Madden NFL 22 é desenvolvido em Orlando e Madrid pela EA Tiburon e está disponível mundialmente para Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X|S, PC via Origin, Steam e Google Stadia. Para os assets de Madden NFL Mobile de Madden NFL 22, acesse: EAPressPortal.com e siga @eamaddennfl no Twitter, Facebook e Instagram para as últimas atualizações.