Book Friday da Amazon cresce 370% no volume de buscas do Google

A Amazon, multinacional de tecnologia norte-americana, chegou no Brasil em 2012 oferecendo uma variedade gigantesca de produtos e serviços em seu e-commerce. Porém, o carro-chefe da empresa no país foi seu catálogo de livros, com muitas opções para os consumidores e preços competitivos para os concorrentes. Se você é um amante da literatura, provavelmente já deve ter passado um bom tempo admirando o site da Amazon à procura de um título interessante e sabe do que eu estou falando.

Devido ao seu sucesso na categoria, a companhia criou o evento chamado Book Friday. A edição de 2021, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de agosto, vai trazer descontos de até 70% em mais de 4 mil obras, além de uma superpromoção no Kindle Unlimited: os 3 primeiros meses de assinatura passarão de R$19,90 para R$1,99.

A Decode, empresa de client acquisition e consulting pertencente ao grupo BTG Pactual, foi atrás da repercussão do tema na web e encontrou alguns dados interessantes sobre o evento que, aparentemente, já era bastante esperado: só em julho de 2021, o volume de buscas por ‘Book Friday’ no Google já superaram em 370% o volume do mesmo período em 2020.

Na Twitterland, 92% dos usuários demonstraram sentimentos positivos pela #BookFriday, destes: 50% possuem interesse em comprar livros durante o evento, 29% estão ansiosos pelos descontos, 17% pretendem comprar o Kindle e 5% estão na expectativa de serem presenteados com livros. Por outro lado, 8% dos usuários demonstraram sentimentos negativos pela #BookFriday, sendo a principal razão disso, o sentimento de que os descontos serão mais baixos do que o esperado.

Os tuiteiros também estão comentando sobre as duas opções de leitura oferecidas pela Amazon: física e digital. A pesquisa da Decode revela que, 78% dos usuários têm preferência por comprar livros físicos na Book Friday, enquanto os outros 22% optam por comprar livros digitais ou Kindles.

Se a demanda por livros físicos, durante a Book Friday, for tão grande quanto o Twitter indica, a Amazon talvez tenha que ficar de olho em um de seus pontos fracos: as entregas. Cerca de 4,5% das reclamações no Reclame Aqui da empresa, nos últimos 6 meses, são sobre a compra de livros, destas:

33% – São relacionadas à atraso no recebimento

18% – São relacionadas à recebimento de livro errado

18% – São reclamações do estado do produto recebido

13% – Referem-se ao recebimento de compras com algum item faltante

3% – São reclamações de atendimento

15% – Outros

Dicas do Top 5

Entre os dias 19 e 22 de agosto, vale garimpar os melhores títulos do site da Amazon! Para te ajudar nessa jornada, a Decode reuniu os 5 livros mais vendidos da Amazon Brasil em julho de 2021 e, de brinde, os 5 livros digitais mais baixados no Kindle Unlimited em junho 2021, ambos com avaliações dos internautas:

Livros físicos mais vendidos da Amazon Brasil em julho 2021:

1 — Sobre os Ossos dos Mortos, de Olga Tokarczuk – 8,4/10,0 (1.775 avaliações)

2 — Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior – 9,5/10,0 (1.691 avaliações)

3 — Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez – 9,4/10,0 (1.557 avaliações)

4 — Fahrenheit 451, de Ray Bradbury – 8,6/10,0 (189 avaliações)

5 — Orgulho e Preconceito, de Jane Austen – 9,2/10,0 (6.406 avaliações)

Livros digitais mais baixados no Kindle Unlimited em junho 2021:

1 — Garota de Aluguel, de Kel Costa – 9,4/10,0 (986 avaliações)

2 — Punk 57, de Penélope Douglas – 8,3/10,0 (855 avaliações)

3 — Flores para Algernon, de Daniel Keyes – 9,2/10,0 (5.202 avaliações)

4 — Os padrinhos, de Olivia Uviplais – 9,4/10,0 (645 avaliações)

5 — Comunicação não-violenta, de Marshall B. Rosemberg – 9,6/10,0 (3.942 avaliações)

Se você faz parte do grupo dos #booklovers e já está contando as horas para a Book Friday, saiba que no canal oficial da Amazon no Youtube já está rolando um esquenta para o evento com diversas lives de artistas renomados como: Lorena Pimenta, Olívia Pilar, Thalita Rebouças, Tony Belloto, Day Fernandes e Edney Silvestre.

