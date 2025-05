Projetado por Naoto Fukasawa, realme GT Master Edition Series ganha o iF Design Award

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anunciou hoje que seu mais novo “flagship killer”, realme GT Master Series ganhou o iF Design Award, um dos mais importantes prêmios de design do mundo. O GT Master Series traz elementos de design utilizados em malas de viagem, projetados pelo famoso designer industrial japonês Naoto Fukasawa.

“Eu queria projetar o telefone para todas as pessoas. Principalmente para pessoas positivas, ativas e animadas”, diz Naoto Fukasawa.

Inspirado pela importância das viagens para a vida dos jovens, Naoto Fukasawa criou os produtos com uma influência de design exclusiva em mente – as malas de viagem. Além de seu formato único, a parte traseira do telefone é gravada para refletir a grade ondulante de uma mala, sendo o primeiro design de couro vegano côncavo na história do smartphone.

A equipe de engenharia da realme usa uma máquina programada por computador para medir e empilhar tiras de policarbonato pré-fabricadas com uma espessura precisa de 0,3 mm com intervalo de 18,8 mm entre cada pilha, criando linhas diagonais que são côncavas e convexas para uma sensação confortável à mão. O processo final envolve a prensagem a quente de um pedaço de couro vegano sobre o exterior, dando ao design uma aparência elegante e suave ao toque.

O couro no realme GT Master Edition Series é 100% couro vegano de origem ética e ecologicamente correto. O realme GT Master Edition Series tem um visual premium e é ótimo de manusear. A nova série realme Master Edition também vem em mais três cores: branco luna, preto cosmos e azul ao amanhecer.

Esta é a terceira vez que a realme colabora com o designer Naoto Fukasawa. Seus trabalhos anteriores são: realme X Master Edition e realme X2 Pro Master Edition (Red Brick e Concrete) .