Konami atualiza jogo GetsuFumaDen: Undying Moon com nova fase

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou hoje que GetsuFumaDen: Undying Moon passou por sua segunda importante atualização, que inclui a nova fase Subspace Citadel. Um antigo castelo projetado para manter os visitantes indesejáveis afastados com seus vários truques e armadilhas, a Subspace Citadel certamente representará um novo desafio para os jogadores de GetsuFumaDen .

Essa nova fase também conta com um novo chefe para ser derrotado: Daidarabotchi, um ser possuído com um corpo mais robusto do que uma montanha, será o encontro final dentro desse antigo castelo. Os novos inimigos Tenaga-Ashinaga e Shishi Gashira também estarão presentes na Subspace Citadel.

Outra grande mudança nessa atualização aparece na forma do recurso recém-adicionado Salão dos Tesouros. O Salão dos Tesouros, acessado através da propriedade do clã Getsu, é onde os jogadores poderão acessar registros e dados relacionados ao progresso do jogo. O primeiro desses registros, o Registro de Batalhas, está disponível imediatamente e dará aos jogadores mais informações sobre os inimigos que eles já derrotaram.

Como o período de acesso antecipado a GetsuFumaDen: Undying Moon ainda está vigente, a KONAMI continua a ouvir os comentários e as opiniões de todos da Comunidade Steam®, Twitter oficial e servidor oficial Discord, e continuará a atualizar o conteúdo GetsuFumaDen com base nas solicitações dos usuários.

Sobre o GetsuFumaDen: Undying Moon:

Depois de 1.000 anos de paz, o selo do portão do inferno foi rompido e uma inundação de espíritos malignos foi liberada no mundo. Achando-se à beira da destruição, Getsu Fuma deve assumir o comando como líder de seu clã e mergulhar nas entranhas do inferno para destruir o mal em sua essência.

GetsuFumaDen apresenta ação 2D roguevania com um impressionante mundo de fantasia sombria, trazido à vida através do toque da arte tradicional japonesa. Os jogadores descerão para as fases do submundo de estilo Ukiyo-e, dominando um arsenal de armas e equipamentos que podem ser combinados para se adequar a uma variedade de estilos de jogo.

O GetsuFumaDen apresenta combate altamente estratégico baseado nos aspectos de espaçamento e tempo únicos das artes marciais japonesas. Chefes assustadores e layouts em constante mudança desafiarão os jogadores, permitindo que eles se fortaleçam a cada tentativa.

GetsuFumaDen: Undying Moon está disponível pelo preço de US﹩ 24,99 no Steam®, na versão de acesso antecipado.