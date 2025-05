Peppa Pig, Play-Doh e PJ Masks terão espaços montados para circuitos interativos em shoppings do Brasil

Se os desenhos infantis já encantavam as crianças por uma tela, imagine a emoção dos pequenos ao visitar um ambiente completamente imersivo de seu programa favorito. Peppa Pig, Play-Doh e PJ Masks, algumas das mais populares marcas infantis no mundo hoje, ganharão novas experiências inéditas cheias de estímulos sinestésicos e multissensoriais para as crianças.

Com uma parceria estratégica entre YDreams Global, líder no ramo de exposições imersivas, e a Hasbro, uma das maiores empresas do mundo na área de brinquedo, jogos e entretenimento, as marcas receberão circuitos interativos em shoppings pelo Brasil, combinando design, cenografias lúdicas e tecnologia para trazer um dos projetos mais inovadores do mercado nacional.

Karina Israel, CEO da YDreams Global complementa: “Esta parceria com a Hasbro é um marco para a YDreams, que vem trabalhando há duas décadas em espaços imersivos para crianças e famílias. Peppa Pig, PJ Masks e Play-Doh são conteúdos incríveis para se trabalhar espaços interativos. São marcas amadas pelas crianças, de altíssima qualidade. O resultado desta parceria irá quebrar paradigmas no universo das atrações infantis”, diz.

Graças a esse projeto original, os pais terão uma nova alternativa de lazer para se divertirem com os filhos. Apesar da temática infantil, os espaços captam a atenção de todas as idades, por ser uma forma inovadora de exposição contemporânea, mesclando o digital com o real.

“Estamos muito entusiasmados em continuar nosso relacionamento com a YDreams e oferecer um ótimo entretenimento familiar para shoppings em todo o Brasil, por meio de nossas queridas marcas e personagens. Acreditamos que criaremos experiências imersivas e de alta qualidade que levarão o público a visitar esses shoppings repetidamente”, disse Sandra Home, gerente sênior de entretenimento da Hasbro.