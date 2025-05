Fluxo anuncia seu servidor de GTA RolePlay – o “Complexo”

O Fluxo chegou no GTA RolePlay! Ontem (21), a organização de esports criada por Nobru e Cerol, anunciou o “Complexo”, um servidor de GTA RP totalmente criado e desenvolvido pela equipe. Para marcar o lançamento do projeto, que acontecerá na próxima segunda-feira (23) às 20h, o Mc Poze do Rodo fará um show ao vivo para os streamers convidados dentro da plataforma. O público poderá acompanhar o show por meio das lives dos influenciadores do Fluxo e demais convidados que transmitirão a novidade em tempo real.

O Complexo também será aberto para o público após o show de inauguração. Para poder participar, a pessoa deverá se cadastrar na Whitelist no Discord do servidor, que poderá ser acessado pelo link complexo.gg, baixar e instalar o FiveM (tendo o GTA V já instalado no computador), fazer o login com sua conta e selecionar o servidor Complexo para jogar. Ele foi desenvolvido para suportar 1.024 players simultâneos e conta com modificações exclusivas.

Este é mais um projeto de desenvolvimento do Fluxo, que busca entrar, cada vez mais, na categoria de multijogos. Para Cerol, cofundador da organização, a ideia de criar um servidor próprio dentro do GTA é uma oportunidade de crescimento: “O Fluxo não nasceu para ficar apenas no Free Fire. Somos uma organização que quer crescer dentro dos esports e estamos sempre de olho em projetos que venham ao encontro desse objetivo. Quando trouxemos o Jon para fazer parte do nosso time, já existia a possibilidade de desenvolver o Complexo e entrar no GTA, que é uma das coisas que ele domina. Agora, com o LuquEt4 também no time, não tem pra ninguém. Vamos com tudo pra cima!”.