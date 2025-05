Série Perguntados ganha novo jogo desenvolvido sob medida para plataforma Skillz

A famosa série de jogos de conhecimentos gerais Perguntados acaba de chegar à Skillz , plataforma líder em jogos mobile, e ampliar as oportunidades de diversão e conhecimento de jogadores do mundo todo. Principal game de trívia do mercado, os títulos da série Perguntados já estão disponíveis em 180 países, 34 idiomas e para mais de 150 milhões de usuários ativos por ano.

Desenvolvido pela etermax, uma das maiores desenvolvedoras mobile da América Latina, o novo game da série Perguntados foi otimizado para a Skillz e será o primeiro título de trivia focado em entretenimento a oferecer partidas competitivas e torneios ao vivo com prêmios reais. Além disso, será pioneiro em reunir os principais recursos da franquia original que transformaram Perguntados em um grande sucesso. A parceria irá conectar a base de jogadores dos games Perguntados aos diferenciais da Skillz, que oferece opções de monetização por meio do seu sistema de torneios.

“A etermax tem desafiado milhões de fãs ao redor do mundo com jogos extremamente divertidos e populares. Agora, a Skillz vai colocar o conhecimento dos fãs à prova com um novo título da franquia, desenvolvido especificamente para a plataforma”, disse Andrew Paradise, fundador e CEO da Skillz. “Perguntados tem potencial para ser um dos mais populares games de trivia do nosso tempo, alcançando novas audiências e gerações de gamers em todo o mundo, e levando ainda mais diversão ao crescente arsenal de jogos da Skillz”.

Lançado originalmente em 2013, Perguntados é uma das mais conhecidas franquias de entretenimento multiplataforma baseadas em perguntas e respostas do mundo. É também a marca líder em 125 países entre os jogos de sua categoria, de acordo com avaliações e comentários de usuários, e conta com diversos games mobile, como Perguntados, Perguntados 2, Perguntados Aventura, entre outros. Com mais de 600 milhões de downloads em todo o mundo, está disponível no Android, iOS, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Watch, YouTube e Twitch, e inspirou uma linha de jogos de tabuleiro, estatuetas, produtos de consumo e a série de animação Triviatopia.

“Combinando tecnologia, criatividade, dados e experimentação, Perguntados colocou a etermax na vanguarda dos jogos mobile, conectando pessoas ao redor do mundo”, disse Maximo Cavazzani, CEO e fundador da etermax. “Estamos ansiosos para expandir a série e a base de fãs, aproveitando a plataforma de jogos competitivos da Skillz, que dará à família Trivia Crack a oportunidade de elevar seu nível de conhecimento, ganhar prêmios e, porque não dizer, tirar onda com os amigos”.