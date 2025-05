AliExpress convida vendedores brasileiros para a Sellers Conference

O AliExpress – serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba – anunciou a abertura de seu marketplace para todos os vendedores brasileiros. Agora, lojistas nacionais poderão se beneficiar, sem nenhum custo mensal, do tráfego e dos milhões de usuários que o AliExpress acumula no Brasil há 11 anos, quando estreou no país.

Para receber os novos sellers, apresentar novidades e retirar dúvidas dos participantes o AliExpress também realizará um evento online, totalmente em português, que ocorrerá no dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã e permitirá que vendedores brasileiros conversem diretamente com executivos e técnicos do AliExpress no Brasil e no exterior. Chamada de “Sellers Conference”, o evento é aberto a qualquer pessoa que considere explorar mais este canal de venda para seus produtos e serviços.

Vantagens de ser um seller no AliExpress:

Ao abrir sua plataforma para os lojistas brasileiros, o AliExpress decidiu oferecer, no Brasil, comissões mais baixas e mais competitivas que a média do mercado nacional. Lojistas pagarão valores entre 5% e 8% (os percentuais variam conforme a categoria dos produtos vendidos) de seu faturamento à plataforma, que irá assegurar, além de sua tecnologia e base de usuários, um serviço integrado de logística.

O envio de produtos dentro do território nacional será coordenado pela Cainiao, empresa de logística do grupo Alibaba, que já possui operação no Brasil. Os técnicos da Cainiao serão responsáveis por adicionar tecnologias avançadas do grupo Alibaba no Brasil e coordenar os serviços prestados por diversos parceiros locais. Além da excelência logística, frete grátis e menores comissões, o serviço de vendas locais do AliExpress assegurará aos lojistas brasileiros em sua plataforma um fluxo de repasses financeiros mais rápido que a média do mercado e a possibilidade de realizarem saques, sem custos, diariamente.

Vendedores que abrirem sua loja no AliExpress poderão se beneficiar, ainda, de ferramentas de marketing inovadoras criadas pelo grupo Alibaba para melhorar a conversão e performance de suas vendas. Canais como a Universidade AliExpress, por exemplo, já oferecem, em português, cursos técnicos de marketing digital e um serviço de suporte via call center disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tirar dúvidas dos novos vendedores que ingressam na plataforma. Vídeo promocional:

O AliExpress também produziu um vídeo especial, no qual explica as vantagens da plataforma, as formas de cadastrar as lojas e os produtos no marketplace. Os jornalistas interessados podem conferir o material abaixo.

O vídeo está liberado para reprodução. Link para download: https://we.tl/t-m2yL7Lzj4q

Serviço

Nome do Evento: Sellers Conference AliExpress

Data: 01/09 – Horário: da 9h30 às 10h30

Programação:

9:00 – 9:10

Yaman – Head Sellers Locais – AliExpress Brasil – Abertura

9:10 – 9:30

Viviane Gomes Almeida – Gestão de Sellers – AliExpress Brasil – Estratégia AliExpress Brasil

9:30 – 9:50

Painel de Negócios com Parceiros AliExpress – Desafios da Logística no Brasil

9:50 – 10:10

Mesa Redonda com Parceiros AliExpress – Gestão de Marketplace

10:10 – 10:30

Painel de Sellers AliExpress – Boas práticas