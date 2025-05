Sennheiser apresenta nova linha de Áudio para Vídeo

Em tempos de alto consumo e produção de vídeos e podcasts é importante que a qualidade sonora adotada no audiovisual tenha o mesmo padrão dos vídeos e imagens. Os microfones já embutidos nos dispositivos não possuem alta capacidade, pois estão presos na caixa do produto e captam todo som ambiente, além de exigirem que o usuário permaneça sempre na mesma distância do dispositivo para que os níveis de áudio e a qualidade sonora sejam consistentes.

Para solucionar diferentes problemas e limitações, a Sennheiser lança no Brasil opções para aqueles que estão sempre em busca de melhorar ainda mais seus conteúdos.

O microfone MKE 400 foi redesenhado, trazendo tudo o que é necessário para a captura de áudios incríveis. Projetado para focar no personagem em ação, eliminando os ruídos de fundos, o MKE 400 atinge sua direcionalidade com um tubo de interferência acústica, enquanto cancela o ruído incômodo do ambiente. Os resultados são gravações de diálogos com clareza, que ajudarão a dar vida ao conteúdo.

Aos amantes de microfones em lapela, a marca traz a novidade da família XS. Colocando o XS Lav próximo a fonte sonora, será possível isolar a voz do usuário e atenuar ruídos do ambiente ao redor – oferecendo mais liberdade ao usuário para se mover na frente da câmera. Seu design discreto permite que seja escondido entre a roupa, garantindo uma aparência profissional e sendo ideal para gravar podcasts e/ou videoconferências em aparelhos como laptop, já que são leves e sóbrios.

As gravações de vídeo, em sua maior parte, são realizadas em vários dispositivos diferentes e, muitas vezes, simultaneamente. Pensando nos criadores de conteúdo que estão sempre atrás de soluções práticas e que ofereçam a melhor qualidade possível, a marca alemã de tecnologia idealizou kits para atender as necessidades daqueles que estão sempre na correria do cotidiano.

Kits Mobile MKE 200 e MKE 400

Os kits do MKE 200 e do MKE 400 são perfeitos para vloggers e filmmakers, já que incluem um mini shotgun, um tripé Manfrotto PIXI e cabos conectores TRS e TRRS de 3,5 mm, possibilitando o uso em câmeras profissionais e smartphones, respectivamente.

XS LAV USB Mobile Kit

Com entrada USB-C, ele é o companheiro perfeito para gravações de voz em smartphones, já que possui um suporte acoplado. Pensado para vloggers e criadores de conteúdo em movimento, o mobile kit é composto por um Manfrotto PIXI que possui pivô rotativo com trava que pode ser ajustada com um botão, facilitando a escolha do plano de quadro.

XSW-D PORTABLE LAV USB Mobile Kit

Com um sistema de áudio sem fio, este Mobile kit é controlado por apenas um botão, além de utilizar uma transmissão digital para conectar fontes de áudio de forma fácil e confiável. Também inclui um tripé Manfrotto PIXI com suporte para celulares.

Mais do que um acessório

O cabo CL 35-USB-C é a solução para aqueles que ainda utilizam dispositivos com conector USB-C. Disponível separadamente como um acessório, o cabo é ideal para os usuários que desejam utilizar o MKE 200 Mobile Kit, o MKE 400 Mobile Kit e o XSW-D Portable Lav Mobile Kit sem precisar realizar a troca do aparelho, deixando-o pronto para gravação com smartphones com conector USB-C.

O cabo USB-C CL 35 deixa MKE 200, MKE 400 e XSW-D Portable Lav Mobile Kit pronto para gravação com smartphones com um conector USB-C