Electronic Arts faz anúncio oficial de NHL 22

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) traz o tratamento de superstar a fãs de hóquei em todo o mundo com EA SPORTS™ NHL® 22, uma experiência de hóquei inovadora chegando aos consoles de próxima geração PlayStation®5 e Xbox Series X|S, e também para PlayStation®4 e Xbox One em 15 de outubro. Agora com o poder do engine de jogo Frostbite™, cada jogador e arena do mundo real terá detalhes visuais incomparáveis, enquanto a adição do Superstar X-Factors elevará as maiores estrelas da liga com uma camada totalmente nova de jogo baseado em classes. Auston Matthews, o central superstar do Toronto Maple Leafs, com suas habilidades de classe mundial que personificam o que significa ser um X-Factor no gelo, retorna à capa do EA SPORTS NHL em NHL 22 depois de uma incrível temporada em 2020-21, que incluiu a conquista do Troféu Maurice “Rocket” Richard como maior goleador da temporada.

“Estou emocionado por trabalhar com a EA SPORTS novamente e retornar ao gelo em NHL 22,” disse Auston Matthews, do Toronto Maple Leafs. “Este ano, o Superstar X-Factors traz um nível totalmente novo de competição de elite e estratégia para o jogo e você será capaz de liberar minha habilidade de “Shock and Awe” para incríveis arremessos para o gol”.

Pela primeira vez, o engine de jogo Frostbite chega à franquia EA SPORTS NHL, fazendo com que NHL 22 dê seu maior salto em termos de gráficos e jogabilidade na história da franquia. Os jogadores terão uma imagem reformulada, com animações de tecido e uniformes micro detalhados, tudo entregue em alta resolução para tornar visível até os detalhes de costura dos trajes. Junto com esses avanços, virá uma consciência espacial aprimorada para os jogadores rastrearem e reagirem com o mundo ao seu redor. Além desses detalhes de melhoria de jogador e fidelidade visual, a jogabilidade no gelo também será atualizada com novas interações fisicamente precisas com os tacos, apenas uma das muitas melhorias de jogabilidade que ocorrerão em NHL 22.

“O desenvolvimento de NHL 22 com o engine de jogo Frostbite está nos permitindo realmente trazer a série para a próxima geração”, disse Clement Kwong, Produtor na EA Vancouver. “A atualização nos gráficos é impressionante por si só, mas o engine de jogo Frostbite também nos deu o poder de criar muito do realismo que você vai notar quando jogar”.

As superestrelas se sentirão distintamente como suas contrapartes da vida real em NHL 22 com a introdução do Superstar X-Factors, um sistema revolucionário que libera habilidades únicas para os melhores jogadores em campo, com características inspiradas em suas habilidades individuais do mundo real. O Superstar X-Factors traz dois elementos para ajudar a elevar a elite do hóquei e separá-la dos demais: Zone Abilities e Superstar Abilities. Zone Abilities traz aprimoramentos de decisão para os melhores jogadores, enquanto Superstar Abilities representam habilidades superiores reservadas para atletas que jogam em um nível superior. Jogadores como o atacante Leon Draisaitl, do Edmonton Oilers, com a habilidade “Tape to Tape”, que reflete seu passe de elite; ou o “Contortionist” X-factor do goleiro do Tampa Bay Lightning, Andrei Vasilevskiy, que aumenta sua habilidade de fazer defesas incríveis com facilidade terão um impacto profundo na jogabilidade de NHL 22. O Superstar X-Factors não apenas traz novas facetas à jogabilidade, mas também adiciona novas dimensões ao Modos Franchise, Be A Pro, Hockey Ultimate Team e World of Chel.

O hóquei abrange uma comunidade diversa e apaixonada de jogadores e jogadoras, levando à união pelo amor ao esporte. NHL 22 está abraçando essa cultura através de uma série de novos recursos em todos os modos e do seu rico plano de serviço ao vivo pós-lançamento. Nas próximas semanas, mais informações sobre os modos World of CHEL, Hockey Ultimate Team, Be A Pro e Franchise serão compartilhadas, assim como alguns dos recursos mais solicitados pela comunidade do jogo.

Fãs que reservarem NHL 22 receberão uma variedade de conteúdo bônus. A Edição X-Factor do EA SPORTS NHL 22 inclui as versões do jogo para PlayStation®4 e PlayStation®5 ou Xbox One e Xbox Series X|S, três dias de acesso antecipado, até 10 pacotes Diamond Player Choice do HUT, um pacote X-Factor Player Choice do HUT, pacote X-Factor Power-Up Starter do HUT, até quatro pacotes X-Factor Power-Up do HUT, cinco desbloqueios de habilidades do World of Chel X-Factor Zone, cinco Hockey Bags desbloqueadas, dois desbloqueios de slots do Be A Pro X-Factor, XP Boost e Bonus Trait Points. Todas as informações sobre as versões de reserva podem ser encontradas aqui.

Assinantes do EA Play podem aproveitar ainda mais o NHL 22 com o acesso antecipado. Para mais informações sobre o EA Play, visite https://www.ea.com/pt-br/ea-play.

NHL 22 foi desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e ficará disponível em 15 de outubro para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Para mais informações sobre EA SPORTS NHL, visite www.easports.com/NHL.

