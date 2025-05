5 dicas para se preparar para entrevistas online

Com a pandemia, o trabalho remoto se tornou essencial e, mesmo com o avanço da vacinação, muitas empresas já planejam manter o modelo. Com isso, os processos seletivos também tiveram que se adaptar a essa nova realidade fazendo com que recrutadores e candidatos se encontrassem virtualmente, em muitos casos, desde o primeiro contato até a contratação. Pensando em auxiliar candidatos que venham a se submeter a esse formato que vem se tornando cada vez mais comum, Patricia Suzuki, CHRO da Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, separou cinco dicas de preparação para uma entrevista online. Confira:

1. Arrume-se como se estivesse indo à entrevista pessoalmente: A vestimenta e o cuidado com a apresentação é algo importante na avaliação do candidato. Escolha uma roupa que usaria para ir à entrevista presencial, levando em conta o perfil da empresa . Algumas exigem um traje mais formal, outras podem ser mais descontraídas, chapéus e óculos escuros, em todos os casos não são recomendados. Mesmo estando em casa, esses detalhes não devem ser desconsiderados. Além disso, é importante ter cuidado para não exagerar na maquiagem, pois no vídeo ela pode ficar muito mais intensa. Independente da modalidade a forma como se apresenta fala sobre você.

2. Escolha o ambiente da entrevista com atenção: O local onde será realizada a entrevista deve ser escolhido com cuidado para que seja possível uma comunicação clara. Um ambiente com o mínimo de barulho possível é o ideal para que não haja interrupções que atrapalhem tanto a concentração do candidato e/ou do entrevistador. O ambiente também precisa estar organizado, além disso, tome cuidado com a iluminação, pois será preciso que as pessoas consigam te ver bem. Se possível, combine a iluminação natural com a artificial.

3. Aprenda sobre as ferramentas utilizadas para a videoconferência: Com a popularização das entrevistas online, muitas empresas utilizam plataformas de videoconferência, já que estas oferecem várias vantagens, entre elas, facilitar o trabalho dos recrutadores que podem realizar a entrevista no dia, horário e ambiente que desejarem. Para que os recrutadores e candidatos não encontrem dificuldades com o software ou app de videoconferência, vale a pena aprender sobre ele com antecedência. É importante identificar as funcionalidades da ferramenta para saber, por exemplo, como fazer chamadas de vídeo e reuniões em grupo, silenciar, mudar o plano de fundo de forma personalizada e ainda como interromper o vídeo após o término da entrevista. No caso do candidato, assim que a entrevista on-line for agendada, é importante que ele pergunte sobre o software que será utilizado. Assim, poderá aprender sobre os recursos oferecidos pelo aplicativo e, se o entrevistador pedir algum comando, como compartilhar uma tela, por exemplo, não terá dificuldade. Além disso, saber mexer na ferramenta com antecedência evitará um possível atraso por dificuldades de acesso.

4. Teste os equipamentos com antecedência para não atrapalhar a pontualidade: Prepare com antecedência todos os equipamentos: se for usar um computador ou notebook, verifique a câmera, microfone, software de videoconferência e áudio e veja se está tudo funcionando bem. Uma dica é fazer uma videoconferência com um amigo ou parente para fazer os testes necessários. Assim, se alguma coisa apresentar problema, poderá corrigir a tempo. A mesma regra é válida se for usar o smartphone. Nesse caso, além desses cuidados, é preciso pensar em um suporte para colocá-lo, afinal, segurar o aparelho por horas não é o ideal, além de não ter uma boa estabilidade e enquadramento. Seguir essa dica auxiliará também a manter a pontualidade, afinal assim como no presencial ser pontual é algo que chama atenção dos recrutadores.

5. Garanta uma boa conexão com a internet e evite distrações: Sem a internet você não conseguirá fazer a entrevista de trabalho por videoconferência. Então, o candidato deve garantir que ela esteja funcionando. Se for usar a internet residencial, veja se os cabos estão conectados e se o Wi-Fi está com um bom sinal. No caso de o sinal estiver fraco, vale a pena trocar de lugar e ir para um que tenha sinal mais forte. Os dados móveis também precisam estar em um local em que peguem bem. Nesse caso, vale checar como anda o seu pacote de dados, até porque corre o risco da entrevista ser interrompida pelo fim do seu pacote. Se possível, vale a pena se garantir com uma conexão por cabo e deixar os dados móveis preparados caso a conexão caia. Além disso, é importante evitar distrações como abrir outras abas durante a conversa e conferir as notificações do celular. No momento da entrevista é preciso estar 100% focado, afinal isso também é avaliado.

Depois de seguir esses passos, a especialista reforça que é preciso se preparar para a entrevista online da mesma forma caso fosse presencial, afinal, a parte mais importante é demonstrar as suas capacidades e o quanto está apto para a vaga desejada.

“Pesquise sobre a empresa para estar preparado para o momento da entrevista e fazer as perguntas certas e entender sobre o negócio e cultura organizacional, entenda como poderá contribuir para a organização. Esteja pronto para responder perguntas sobre suas experiências anteriores, com exemplos das suas conquistas e resultados alcançados e também como os seus conhecimentos e habilidades poderão ajudar a organização. Reflita sobre essas questões com antecedência e seja natural nas suas respostas. A entrevista de trabalho online pode ser bem tranquila e garantir uma oportunidade de emprego, mas para isso, é preciso estar preparado, alerta Patricia.