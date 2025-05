Evolução digital na captura de imagens de documentos

Em um mundo cada vez mais digital, as organizações têm de enfrentar desafios completamente novos de gestão de conteúdo empresarial (ECM), gestão da informação e de dados. Mesmo assim, muitas ainda possuem montanhas de papéis que precisam ser digitalizados para que possam ser processadas. A criação de imagens de documentos e imagens eletrônicas são operações necessárias para a maioria das empresas, especialmente quando passam por importantes transformações.

A captura evoluiu para:

Captura avançada: extraindo dados do papel e vinculando-os a sistemas de registros;

extraindo dados do papel e vinculando-os a sistemas de registros; Gerenciamento de processos de negócios: automação de faturas, por exemplo;

automação de faturas, por exemplo; Colaboração: SharePoint e outros.

Agora ocorre um movimento para uma situação totalmente integrada. No entanto, ao mesmo tempo, problemas com papéis ainda existem. Na verdade, à medida que novas entradas não relacionadas a papel chegam à organização, quase que por padrão imprimimos e, assim, voltamos à estaca zero.

Por isso, a cultura de captura de imagens de documentos tem um papel cada vez mais essencial na transformação digital e nos processos de ponta a ponta em várias funções de negócios e operações voltadas ao cliente. Juntamente com isso, a criação de imagens de documentos está evoluindo.

A primeira etapa na automação de processos para entrada de documentos, independentemente de sua natureza (impresso ou eletrônico/digital), é capturar dados usando o reconhecimento inteligente. Depois, camadas adicionais de inteligência podem ser usadas para outras tarefas típicas, como roteamento de dados/informações, processamento, arquivamento etc.

No entanto, como mostram as pesquisas realizadas pela Kodak Alaris com a AIIM (Association for Intelligent Information Management), ainda há muito trabalho nos níveis essenciais. Apesar de 56% dos profissionais pesquisados usarem o reconhecimento de dados em algum momento em seus processos de captura e gerenciamento de documentos, isso ainda é pouco mais da metade, e os reconhecimentos de dados ainda não são usados nos principais processos que poderiam auxiliar – e muito.

Há vários benefícios comerciais reais para a inteligência de documentos, entre eles a captura real usando scanners e com soluções de captura. Processos otimizados permitem que as organizações reduzam custos e, principalmente, foquem no valor e na equação de negócios do processo de informação. Isso geralmente gira em torno da otimização da experiência do cliente, eficiência de custos e melhores processos. Assim, o foco na experiência do cliente anda de mãos dadas com a otimização de processos, resultando em melhor eficiência, maior velocidade e capacidade de adaptação ao cliente.