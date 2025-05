10 cursos mais acessados na plataforma gratuita Eu Capacito

O curso Venha programar em Java, que serve como uma introdução para pessoas começarem a programar com essa linguagem, está em primeiro lugar na lista de cursos mais acessados do mês de julho do site Eu Capacito. Gerenciado pelo Instituto IT Mídia, a plataforma que disponibiliza cursos online gratuitos já conta com mais de 160 mil matrículas desde sua fundação em 2020. Os mais de 100 cursos estão agrupados em quatro temas: fluência digital, tecnologia, soft skills e empreendedorismo.

O curso de Phyton, outra linguagem de programação, aparece em segundo na lista. Isso não é surpresa, uma vez que a programação é uma das habilidades mais essenciais para um profissional de tecnologia da informação. A procura por cursos nessa área é constante dentro da plataforma, pois ter conhecimento em diversas linguagens de programação acaba tornando o profissional de T.I mais versátil e completo.

Ainda na área de TI, o curso de Segurança Cibernética também está entre os destaques da lista. O profissional dessa área tem a função de proteger as informações que são armazenadas digitalmente nas empresas. Apenas no ano passado, o número de ataques cibernéticos foi maior do que os dos últimos 15 anos somados, por conta disso, empresas procuram cada vez mais profissionais com essa especialidade. O curso pode ser um primeiro passo para a entrada nesse mercado, que tem remuneração média inicial de R﹩ 2.500.

Veja o ranking dos cursos mais acessados em julho:

1º Venha programar em Java

Encabeçando a lista, o curso de programação é oferecido pela Oracle. Ele tem carga horária de 6 horas. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/venha-programar-em-java/

2º Python

O segundo lugar do ranking tem carga horária de 80 horas. O curso disponibilizado pela Fiap oferece até certificado. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/python/

3º User Experience

Também da Fiap, o curso de UX proporciona aos interessados não apenas conteúdos introdutórios sobre o assunto como também a possibilidade de criar protótipos. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/user-experience/

4º Segurança cibernética

Especialistas em segurança da informação são cada vez mais buscados no mercado. Não à toa, o curso da IBM entrou no ranking. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/seguranca-cibernetica/

5º Business Intelligence (BI)

Oferecido pela Fiap, o curso de Business Intelligence ensina a estruturar dados com modelagem dimensional e processo de ETL.

Saiba mais: https://eucapacito.com.br/curso-ec/business-intelligence-bi/

6º Dê seus primeiros passos com o Python

Mais uma vez, Python aparece no ranking. O curso introdutório da Microsoft ajuda a entender um pouco mais sobre essa linguagem de programação. Saiba mais: https://eucapacito.com.br/curso-ec/de-seus-primeiros-passos-com-o-python/

7ºCustomer Experience Management

O curso da Fiap tem 40 horas de conteúdo e passa por temas como jornada do cliente, omnichannel, CRM e neuromarketing. Acesse:https://eucapacito.com.br/curso-ec/customer-experience-management/

8º Como falar em público

Oferecido pelo Google, o curso de apenas 1 hora ensina técnicas e dicas de como fazer uma apresentação de sucesso. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/como-falar-em-publico/

9º Design Thinking

Oferecido pela Fiap, o nono colocado ensina ferramentas e estratégias sobre o assunto.

Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/design-thinking/

10º Equilíbrio emocional na era da incerteza