FRST lança programa para jovens que buscam o primeiro emprego para acelerar os líderes do futuro

A FRST (fala-se FIRST), aceleradora de pessoas e edtech do grupo Falconi, lançou uma solução focada em preparar jovens para o ingresso no mercado de trabalho. Comprometido em formar os novos líderes e atenta às dificuldades recentes que os jovens têm tido em arrumar o primeiro emprego em uma realidade pandêmica, o FRST Job oferece uma trilha de desenvolvimento voltada, especialmente, para o grupo etário dos 18 aos 25 anos, e se baseia em três pilares: colaboração com foco em resultado, desafio prático e conhecimento aplicado, além de mentorias que visam apoiar os jovens na entrega de um projeto prático e de um plano de carreira.

Em uma versão piloto, o FRST Job formou 126 participantes de seis estados diferentes, que contribuíram para o desenvolvimento de uma solução que atenda às necessidades reais desse público. “Nosso objetivo é preparar os jovens para o mundo real. Para isso criamos a partir da observação do grupo piloto uma trilha que desenvolve, principalmente, as habilidades nos campos de aprendizado, protagonismo e solução de problemas”, conta Juliana Scarpa, CEO da FRST. “Queremos contribuir para a formação de grandes líderes do futuro e os sucessos das nossas trilhas mostra que estamos no caminho certo”, acrescenta Juliana. Segundo pesquisas internas da FRST, as trilhas possuem 95% em satisfação com os conteúdos desenvolvidos, 91% de satisfação com os objetos de aprendizagem e 89% em satisfação com a aplicabilidade prática.

Para marcar o lançamento do programa FRST Job, ocorreu a live “Da faculdade para o mundo real: as competências do futuro e seu primeiro emprego”. Compartilhado no YouTube Instagram oficiais da FRST, o bate-papo falará como o desenvolvimento das competências do futuro são essenciais para se destacar nos processos seletivos e ter resultados exponencias. No encontro, estarão presentes líderes de diversas áreas para enriquecer o assunto como Victor Feitosa, Gerente de Mentoria da Falconi, Júlia Benzaquen, Gerente de Produto na FRST, Joice Garcia, Gerente de RH Brasil na N26, e Victor Alho, Gerente de Relacionamento no Zé Delivery.

Programa FRST Job

Após as suas primeiras aulas, modelagens e ex-alunos empregados, o FRST Job chega ao mercado em uma formatação a partir de 20 horas de acesso e com condições especiais. Com preço inicial de R﹩ 1.125,00 e bolsas sociais de até 35%, o programa de desenvolvimento para jovens em início de carreira se notabiliza por um conteúdo que incentiva a aprender na prática e de modo colaborativo. Além de ser baseado em módulos que se apoiam na inovação, design thinking, construção de networking, processo seletivo de multinacionais, envio de projeto e plano de carreira, ele tem outros diferenciais.

Tornando-o uma ferramenta para potencializar projetos e caminhos, o programa conta com mentorias que mostram rotas e próximos passos para cada um dos alunos. Em complemento a esta preparação para o mundo real, ele também faz com que o participante desenvolva um projeto para ser apresentado – que nada mais é do que a solução de um problema real na prática. Ao final de todo o processo, é compartilhado um selo de conclusão FRST Job que endossa os passos que foram dados, pode ser compartilhado no LinkedIn e pode servir para recrutadores encontrarem novos talentos, como foi o caso de Vinicíus Soares.

“O programa me ajudou bastante nesse sentido. Com os encontros a gente poder conversar, trocar e construir, querendo ou não, algo concreto assim. E, com os exercícios do plano de carreira, consegui também dar uma materializada, esse exercício ajudou enfim a ter clareza nesse sentido. Eu adorei real o projeto, eu acho que eu estava precisando muito e com certeza eu vou levar muita coisa boa daqui.”, disse Vinicíus Soares, um dos primeiros participantes do FRST Job.