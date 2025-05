Futuro da internet: tendências que irão ditar o rumo da conectividade

A internet, mais do que nunca, está presente na vida das pessoas em diversos momentos. Seja em casa vendo um filme via streaming, trabalhando em home-office, ou até mesmo utilizando o celular, a conexão faz parte do cotidiano em sociedade. Segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 82,7% dos domicílios do país possuem acesso à internet, o que representa o contato de mais de 160 milhões de brasileiros com a rede.

Com a evolução da web, novas tecnologias estão surgindo e mudando a relação dos indivíduos e a forma de se estar conectado. Para os próximos anos, novas tendências ganham força e são apostas promissoras para o futuro da internet. Marcello Liviero, Diretor Comercial da TP-Link , líder global em conectividade, fala sobre as algumas das principais questões para os próximos anos.

Internet das Coisas

A “Internet das Coisas”, ou IoT, cresce de forma exponencial no Brasil e no mundo, com expectativa de bater a marca de U$ 30 bilhões em movimentação econômica, como indica relatório da GlobalData, empresa de análise e consultoria de dados. O termo se refere ao advento da conectividade além dos dispositivos tradicionais, como laptops, celulares e tablets: hoje podemos ver uma diversidade enorme de objetos conectados como lâmpadas, interruptores, eletrodomésticos e até meios de transporte. Essa nova forma de revolução tecnológica irá permitir uma relação cada vez mais simbiótica entre pessoas e a internet. “A tecnologia é uma ferramenta fundamental no mundo contemporâneo, capaz de modificar e impor comportamentos e, até mesmo, influenciar nas formas de se pensar em sociedade. Cada vez mais a internet se faz presente no nosso dia a dia sem que ao menos percebamos”, diz Liviero.

Wi-Fi 7

Nos últimos dez anos, o estilo de vida móvel desenvolveu-se de forma acelerada com a popularização dos celulares, tablets e dispositivos portáteis. Com a evolução da rede móvel ao longo dos anos, o Wi-Fi ficou mais potente e robusto e, em sua sétima geração, promete revolucionar a conexão de internet. “O Wi-Fi 7 é muito aguardado tendo em vista que, com a banda larga 6 GHz e canais de 320 Mhz, poderá haver um aumento na velocidade de 240%, torando possível uma conexão de 30Gbps. É provável que a versão permita que os usuários transmitam de tudo simultaneamente com latência reduzida. Ele também fará uso total de múltiplos access points, aumentando consideravelmente a eficiência de espectro”, afirma.

6G e ampliação da rede

É possível que nos próximos anos a tecnologia 5G tenha sido inteiramente adotada a nível global e comece a se pensar na geração 6G. De acordo com a Forbes, um dos fatores que impede a propagação da IoT é a falta de redes com altas velocidades que assegurem operações funcionais. Com o desenvolvimento do 6G, cidades inteligentes e diversos sistemas autônomos poderão se tornar realidade. O Diretor da TP-Link explica que, com a tecnologia em ação, o uso da conexão móvel terá novas possibilidades. “A realidade virtual e aumentada será beneficiada com a introdução dessa inteligência, esperada para suportar velocidades de até 100 Gbps com milhares de dispositivo em uso ao mesmo tempo”, enfatiza.

Casas Wireless

Outra tendência para os próximos anos é a ausência cada vez mais notável de fios nos aparelhos e dispositivos. Com o aumento no uso de transferência de dados e baterias sem fio, as residências serão, consequentemente, mais wireless. “O tradicional cabo se torna um método alternativo para a energia dos aparelhos e o Wi-Fi entra como protagonista. Atualmente, há pesquisas em andamento para que seja viável permitir carga sem fio a poucos metros de distância, em vez de em um dispositivo de carregamento sem fio específico. Uma vez que essa tecnologia for instalada em mais casas e escritórios, reduzirá a necessidade de fios para carregar ou até mesmo para alimentar quaisquer dispositivos”, finaliza Marcelo.