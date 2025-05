Desmistificando o Blockchain: Descomplica e Hathor lançam curso gratuito para leigos no tema

Para muitos especialistas, o blockchain (“cadeia de blocos”, em tradução livre) tem potencial para se tornar algo tão presente quanto a internet. A aposta é que, dentro de uma década, a tecnologia estará totalmente integrada à vida das pessoas. Mas muito se engana quem acha que o tema é complexo e só pode ser compreendido por experts. Para desmistificar o assunto, o Descomplica, uma das principais instituições de ensino e tecnologia do Brasil, e a Hathor Labs, criada para auxiliar na utilização da Hathor Network, blockchain que torna a adoção da tecnologia simples e sem barreiras, uniram-se para democratizar o conhecimento sobre o tema. As empresas lançam o “Desvendado a Blockchain e suas aplicações práticas”, curso gratuito que ajudará qualquer um que deseje entender mais sobre o assunto. O curso, que não tem vagas limitadas, terá encontros ao vivo nos dias 30 de agosto – aula inaugural – e 1º de setembro, além de reuniões no formato de sprints nos dias 06 e 09 de setembro. O curso permanecerá aberto e as aulas ficarão gravadas e disponíveis.

A ação faz parte dos “Cursos Livres de Alta Demanda”, uma das vertentes de ensino mais recentes do Descomplica, e que busca o aprofundamento rápido em um determinado tema, a partir de cases reais, conectando teoria a práticas de mercado, por meio de professores gabaritados e do respaldo de especialistas. O “Desvendando o Blockchain e suas aplicações práticas” é a terceira etapa da série e abordará a origem da tecnologia blockchain. O curso será ministrado por Gabriel Aleixo, Desenvolvedor de Novos Negócios da Hathor, executivo com quase 10 anos de experiência no mercado, eleito uma das figuras mais influentes do universo de blockchain brasileiro, de acordo com ranking do portal internacional Cointelegraph.

Cada aula contará com convidados, que, além de compartilhar experiências de mercado, apresentarão diversos casos de uso da tecnologia blockchain, com aplicação tanto no setor público quanto no privado, em negócios de diferentes escalas e naturezas, inclusive no futebol. Temas que estão em alta, como bitcoins, ETF cripto, NFTs e tokenização de ativos serão explicados de forma simples e prática, bem ao estilo Descomplica.

“Quando as pessoas pensam em blockchain, a primeira coisa que vem à mente são as criptomoedas, especialmente o Bitcoin. A ideia do curso é mostrar que a tecnologia que tornou a moeda digital algo tão poderoso pode ir muito além. Justamente por seu caráter seguro, transparente e inviolável. Podendo ser acessível a todos os públicos, a tecnologia blockchain empodera os usuários e pode resolver inúmeros desafios da nossa sociedade. É isso que o curso quer mostrar e, principalmente, aplicar. Partiremos de uma abordagem 100% prática.”, afirma Aleixo.

Os cursos são transmitidos na plataforma Descomplica Cursos Livres e permitem uma imersão do aluno no tema. Eles são ministrados durante encontros divididos em duas semanas, pois a quantidade de aulas varia de um curso para outro. O estudante será provocado a pensar criticamente e a criar soluções para os problemas apresentados em aula. Por ocorrer ao vivo, os alunos poderão tirar dúvidas em tempo real com os especialistas e entre os colegas no grupo restrito aos participantes. Ao final, eles recebem um certificado de conclusão.

“No Descomplica temos o objetivo de democratizar o ensino – ou seja, torná-lo acessível a todos que desejem aprender. E isso vale também para temas que são mais árduos ou tidos como restritos a um determinado grupo de especialistas. Queremos mostrar que todos podem aprender qualquer assunto, desde que contem com o incentivo para chegar lá”, diz Marco Fisbhen, CEO do Descomplica.

Quem vai ensinar no curso de “Desvendando o Blockchain e suas aplicações práticas

Felipe Ribbe, head de Inovação do Clube Atlético Mineiro

Adhemas Batista, designer e artista

Daniel Coquieri, CEO da Liqi

Suzana Maranhão, co-fundadora do BNDES Digital

Helbert Costa, sócio e CIO da Play9

Yan Martins, CEO da Hathor

Sebastian Guerrero, Desenvolvedor de Novos Negócios da Hathor

Gabriel Aleixo, Desenvolvedor de Novos Negócios da Hathor