Promoções AliExpress: realme GT Master Edition Series: o melhor flagship de 2021

Conheça o realme GT Master Edition

realme GT Master Edition Series: o melhor flagship de 2021

Combinando elegância de design com habilidade técnica, a série realme GT Master Edition busca elevar a capacidade dos jovens de explorar e criar com um aparelho de última geração que é tão acessível quanto excepcional.

Inspirada pela importância das viagens na vida dos jovens, realme chamou o renomado designer industrial Naoto Fukasawa para projetar a série GT Master Edition. Ele elaborou os produtos tendo em mente uma influência de design exclusiva: as malas. Além de seu formato único, a parte traseira do telefone é gravada para refletir a grade ondulante de uma mala, sendo o primeiro design de couro vegano côncavo na história do smartphone.

Herdando o desempenho principal da realme GT Series, o GT Explorer Master Edition é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 870 com até 12 GB de RAM, enquanto o GT Master Edition usa o processador Snapdragon 778G 5G com até 8 GB de RAM. A série GT Master Edition suporta o sistema de resfriamento de câmara de vapor, herdado do flagship realme GT. Isso permite que os dois telefones ofereçam facilmente experiências de jogo poderosas.

Além de seu desempenho formidável, o realme GT Master Edition também possui uma câmera selfie de 32MP da Sony; enquanto o GT Explorer Master Edition possui uma câmera principal Sony IMX766 de 50MP com OIS e o GT Master Edition vem com uma câmera principal de 64MP. Não apenas as imagens permanecem nítidas e vívidas do dia à noite, do retrato à paisagem, mas os usuários podem desfrutar do primeiro modo de fotografia de rua, trazendo os usuários com foco fixo e filtros de fotografia de rua, que só são vistos em câmeras DSLR profissionais.

Os recursos visuais ganham vida em uma tela Samsung AMOLED de 120 Hz, com uma taxa de atualização de 120 Hz em ambos os telefones. O GT Explorer Master Edition usa um display curvo de 56 graus, com ajuste de brilho de nível 10240 e suporte HDR10 +, ele também suporta Dolby Atmos Dual Speakers e Tactile Engine.