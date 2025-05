The Enemy fará cobertura completa da Gamescom 2021

Entre os dias 23 e 27 de agosto, os fãs de games de todo o Brasil terão a oportunidade de acompanhar a Gamescom 2021, considerada a maior feira de games da Europa e que será a primeira no segmento a acontecer de forma híbrida. Além do evento presencial, o público poderá acompanhar o conteúdo de forma virtual nas redes sociais, na Twitch e no site The Enemy. O site oficial de games e tecnologia da Omelete Company é o parceiro oficial da Gamescom 2021 e acompanhará tudo de perto para levar aos fãs todos os destaques e as principais notícias do evento.

Com o apoio da Fusion e do Santander, a partir do dia 23 de agosto, no site e nas redes sociais do The Enemy, o público já poderá contar com as informações em primeira mão sobre a Gamescom.A cobertura vem de encontro com a criação do canal do Ping! Brasil, na Twitch, que fará a cobertura dos principais painéis.Este ano, o evento contará com a presença de algumas das principais marcas desenvolvedoras de games como Microsoft, Square, Sega, Activision, Namco Bandai, Bethesda, Capcom, Electronic Arts e Ubisfot.

No dia 25 de agosto, acontece a Opening Night Live, evento principal da Gamescom e que mostrará os principais lançamentos da feira. Produzido por Geoff Keighley, o criador do The Games Awards. O público do The Enemy pode esperar uma cobertura totalmente completa e interativa na Twitch do Ping! e no Youtube. “Após mais de um ano e meio de eventos remotos, esta será a primeira grande feira de games, com um esquema híbrido. Isso só aumenta a nossa expectativa para conhecer o espaço e, principalmente,conhecer quais são os maiores lançamentos. Esperamos que o público de casa possa acompanhar e curtir com a gente na principal feira de games da Europa”, finaliza Rodrigo Guerra, Editor-chefe do The Enemy.