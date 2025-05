Razer anuncia a segunda edição do Razer Invitational – LATAM

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar a segunda edição do Razer Invitational – LATAM. Diferente das competições tradicionais de esportes eletrônicos, o Razer Invitational é um evento on-line aberto a todos que quiserem testar suas habilidades e coragem em um palco internacional, dando a novos talentos a chance de se destacar no cenário competitivo.

Impulsionado pelo sucesso global do Razer Invitational Series e pela paixão dos gamers da América Latina, o torneio volta à região maior e melhor do que nunca. Este ano, além de Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai e Uruguai, que participaram da edição de 2020, Colômbia e Peru entram na disputa. A ampliação permitirá que ainda mais jogadores latinos tenham acesso a este novo e inclusivo modelo de torneio de eSports e coloquem seus talentos em jogo em uma grande celebração regional do cenário de games competitivos.

Outras novidades deste ano são os torneios de Free Fire e o feminino de CS:GO, que se juntam à já conhecida competição de CS:GO. Devido ao tamanho e escala do Razer Invitational – LATAM, ele será subdividido em três regiões: Brasil, LATAM Norte (Colômbia, México e Peru) e LATAM Sul (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai). As equipes de cada região se enfrentarão por um prêmio total de US$ 15 mil, incluindo valores em dinheiro e em produtos Razer. As rodadas de qualificação começarão em 8 de setembro e poderão ser disputadas por jogadores de todos os níveis, enquanto as finais estão programadas para acontecer entre 1 e 3 de outubro.

“Os torneios do Razer Invitational rodaram o mundo em 2020, conquistando os corações dos jogadores e atraindo a atenção de milhões de pessoas. O que começou como uma iniciativa de base, para ajudar a construir nossa comunidade, hoje podemos dizer que é uma competição extremamente esperada e competitiva. O campeonato se tornou um verdadeiro registro da incrível jornada dos esportes eletrônicos e estamos felizes por trazer o Razer Invitational de volta à América Latina, oferecendo um espaço único e de de alto nível para que os jogadores da região transmitam seus espíritos e paixão pelos jogos competitivos”, disse Flo Gutierrez, diretor global de eSports da Razer

Razer Invitational – LATAM 2021 promete gameplay de alto nível

A América Latina é uma região cheia de potencial e talentos desconhecidos e viu a popularidade dos esportes eletrônicos crescer exponencialmente nos últimos anos. Com o Razer Invitational – LATAM, jogadores de toda a região poderão competir e representar com orgulho suas equipes e países em um evento totalmente virtual. Esta não é apenas uma oportunidade incrível para os gamers aparecerem, mas um caminho para iniciar carreiras profissionais nos eSports.

Booyah, Facebook , TikTok e O Razer Invitational – LATAM será tão divertido para os jogadores quanto para o público, e, por isso, a Razer oferecerá uma experiência completa de transmissão nas principais plataformas on-line com streams de alta qualidade e em idiomas locais. Os fãs poderão desfrutar de todas as jogadas em tempo real e acompanhar cada detalhe das partidas nos canais da Razer no YouTube Twitch . No Brasil, as coberturas dos torneios de CS:GO acontecerão no YouTube, Facebook, TikTok e Twitch, enquanto as de Free Fire poderão ser vistas no YouTube, Booyah, Facebook e TikTok.

As transmissões ficarão ainda mais completas com distribuições de brindes, momentos de interação com a audiência e participações especiais de grandes influenciadores regionais, como os brasileiros Alexandre “Gaules” Borba, segundo streamer mais assistido do mundo na Twitch em 2020 e ícone da comunidade de CS: GO, e Bruno “Nobru” Goes, um dos jogadores profissionais de Free Fire mais conhecidos do Brasil e MVP da Free Fire World Series 2019.

Um torneio verdadeiramente único de eSports

A temporada 2020 do Razer Invitational foi um grande sucesso encantando fãs da Europa, Américas e Sudeste Asiático, e contou com a participação de 22 países e quase 60.000 atletas, que disputaram partidas em alto nível nas principais modalidades dos esportes eletrônicos. O público também respondeu em grande estilo e as partidas foram vistas por mais de 25 milhões de espectadores. Para a Razer, o segredo do sucesso desta competição está na ausência de barreiras dentro das comunidades de eSports em todo o mundo e na oportunidade de levar ao público em geral a emoção e paixão que os esportes eletrônicos proporcionam.

Inscreva-se agora:

Os jogadores brasileiros interessados em participar do Razer Invitational – LATAM podem se inscrever gratuitamente até o dia 7 de setembro nos seguintes links: