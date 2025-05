Magic: The Gathering revela detalhes sobre os lançamentos de 2022 em live nesta terça-feira, 24/08

O próximo ano promete muitas novidades para Magic: The Gathering, e os fãs do mais tradicional trading card game do mundo poderão acompanhar tudo o que está por vir com exclusividade nesta terça-feira, 24 de agosto. A partir das 12h (horário de Brasília), a Wizards of The Coast, desenvolvedora do jogo, fará uma live pelo canal do MTG na Twitch e revelará muitas surpresas.