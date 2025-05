Claro, SporTV e Beplay transmitem abertura dos Jogos Paralímpicos com recursos de acessibilidade

O Brasil é notoriamente uma das potências do esporte paralímpico e, a partir desta terça-feira, 24 de agosto, nossos atletas buscarão a marca histórica de 100 medalhas de ouro ao longo de sua participação em Paralimpíadas. Através de uma iniciativa inédita, a Claro, o SporTV e a Beplay vão transmitir a Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 com recursos de acessibilidade – audiodescrição e LIBRAS – via plataforma Beplay. Esta tecnologia permite a transmissão em tempo real desses recursos para qualquer aparelho com tela conectado à internet.

A iniciativa é fruto da motivação das empresas em disponibilizar as informações de maneira isonômica, possibilitando que todos os clientes da Claro usufruam do evento de forma democrática, com praticidade e eficiência.

Para assistir, os assinantes da Claro terão de acessar o canal 500 da operadora e apontar seu celular com leitor de QR Code para o canto inferior direito da tela. Assim poderão escolher qual recurso querem receber em seu smartphone ou tablet em tempo real: audiodescrição e/ou LIBRAS. Desta forma, cada espectador irá acompanhar a cerimônia pela tela da TV e receber o recurso de acessibilidade escolhido em seu terminal móvel.

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade amplamente utilizado por pessoas cegas e com deficiência visual, além de outros públicos. Por meio dela, as imagens são descritas em palavras por um audiodescritor acompanhado por um consultor com deficiência visual. Assim, este público poderá ter uma melhor experiência da abertura.

A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é uma língua oficial no Brasil utilizada pela grande maioria da comunidade surda. Com ela, as pessoas surdas e com deficiência auditiva, e que falam essa língua, poderão compreender todo o conteúdo falado e comentado durante a abertura.

Serviço

Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio com recursos de acessibilidade

23 de agosto de 2021 / 8h da manhã

Canal 500 da Claro TV

Para o recurso de acessibilidade escolha:

• Audiodescrição: https://www.beplay.com.br/claro/ad

• Libras: https://www.beplay.com.br/claro/libras

Uma iniciativa: Claro, SporTV e Beplay