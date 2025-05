Google lança programa de aceleração para empreendedoras da América Latina

O Google, em parceria com o laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Lab) e com o Centraal, hub de empreendedorismo mexicano, anuncia a abertura de inscrições para o LAC Women Founders Accelerator, programa de incentivo voltado para empreendedoras de startups das áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), que tem o objetivo de promover o desenvolvimento do empreendedorismo e dos ecossistemas de inovação latino-americanos.

O programa será online e selecionará 20 startups da região. As inscrições estarão abertas até o dia 12 de setembro de 2021, pela plataforma do WeXchange.

Para participar, as startups precisam ter, pelo menos, uma mulher como fundadora ou em cargo de liderança, sede e operação em um país na América Latina ou Caribe, e utilizar a tecnologia como ponto de partida para o negócio. Além disso, as empresas precisam estar em estágio avançado de desenvolvimento, com produto ou serviço já disponíveis no mercado e com tração nos negócios, considerando faturamento comprovado ou rodada de investimentos realizada.

As empresárias selecionadas participarão de um programa virtual personalizado de dez encontros, incluindo workshops sobre tecnologia, marketing digital, liderança, cultura corporativa e captação de recursos, além de também terem sessões de mentoria individuais com investidores e especialistas do Google, WeXchange/ BID Lab e Centraal. A agenda também prevê a participação em um Demo Day (Dia de Demonstração) durante o fórum WeXchange anual, que será nos dias 1 e 2 de dezembro de 2021 em formato virtual, onde poderão fazer uma apresentação de suas startups para investidores.

“Programas de incentivo como esse são essenciais para promover e fortalecer startups latino-americanas lideradas por mulheres, em um ambiente tecnológico ainda desigual em termos de gênero, e é um dos grandes pilares de atuação do Google for Startups na região. ” diz Fernanda Caloi, gerente de programas do Google for Startups Brasil. No ecossistema brasileiro, apenas 4,7% das startups foram criadas somente por mulheres e 90% foram fundadas exclusivamente por homens, segundo o Relatório Female Founders, realizado pelo Distrito em parceria com a Endeavor e B2Mamy, em 2021.

Saiba mais sobre a parceria entre Google e o BID Lab

Desde 2013, a WeXchange, plataforma do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem investido no empreendedorismo feminino na região da América Latina e Caribe para expandir sua rede de contatos. Até o momento, mais de 2.500 empreendedoras e 500 pessoas mentoras e investidoras internacionais participaram das atividades do WeXchange, tornando-se o maior ponto de encontro entre empresários STEM e investidores que promovem a participação das mulheres no ecossistema empreendedor da América Latina e do Caribe.

Por sua vez, nos últimos 6 anos, o Google trabalhou com mais de 3.000 empreendedores de toda América Latina na criação de ecossistemas de inovação, por meio do desenvolvimento de programas próprios que forneceram ferramentas, conhecimento técnico e habilidades sociais para milhares de empresários, que hoje lideram as startups mais representativas e de maior potencial da região.

Francisco Solsona, Líder do Google for Startups Accelerator para América Latina, também afirma que a parceria fortalecerá ainda mais a diversidade e o empreendedorismo na América Latina e no Caribe. “Estamos entusiasmados em estender o alcance de nossos programas de inicialização por meio deste colaboração com BID Lab e Centraal. Fortalecer a diversidade no empreendedorismo faz parte da nossa missão, realizar este programa na América Latina nos permite apoiar as mulheres que estão criando empresas para enfrentar os grandes desafios da nossa região. O talento está aqui e queremos contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento”, diz o executivo.

As inscrições ficarão abertas até 12 de setembro de 2021 através do site: https://wexchange.co/en/2021-2/ .