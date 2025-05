A 2ª edição da La Copa começa hoje!

A La Copa, principal torneio de Free Fire para emuladores da América Latina, começa hoje! Idealizado por Nobru e Donato, dois dos principais nomes do jogo no Mundo, e organizado pela 3C Gaming, agência especializada em projetos de esports, o campeonato distribuirá 10 mil dólares em premiação total e contará com a participação dos times Faz o P, Crias, Tropa, Los Dollars, TG Gamers, Bastardos, TWT Esports, Meta Esports, Naguará, Team Dragons, Virus Gaming e God Esports, que foram os seis melhores colocados na CPN e na Copa Donato.

Para Nobru, os times brasileiros estão totalmente preparados para a competição e vão mostrar isso em jogo: “A La Copa está de volta! A segunda edição da competição chegou para descobrirmos quem é o melhor time de Free Fire para emuladores da América Latina neste ano. Todos os times são baludos e de muita qualidade, mas, depois do que eu vi na CPN, tenho certeza que esse título volta pro Brasil! Todos os times estão totalmente preparados e vão mostrar sua qualidade na competição. Serão quatro dias de muita trocação e muito show. Que vença o melhor!”.

Essa será a segunda edição da competição internacional que, em seu primeiro ano, contou com a Noise como a grande campeã. Nesta edição, as equipes se enfrentarão em um grupo único com seis quedas por dia. O time que somar mais pontos entre pontuação de queda e abates, será o grande campeão.