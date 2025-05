Quais os principais passos para se tornar desenvolvedor?

Os desenvolvedores estão presentes na nossa vida mais do que podemos imaginar. É graças a eles que conseguimos usar os aplicativos de celular, os sites na internet e tantas outras ferramentas disponíveis que facilitam o dia a dia cada vez mais corrido. Mas se engana quem pensa que é algo fácil de fazer. É necessário muito estudo e aprofundamento em algoritmos, códigos, programação e, principalmente, tecnologia.

De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o mercado de TI chegou a apontar um déficit potencial, anual, de 24 mil profissionais. Segundo o estudo, o número de formados chegava a 46 mil alunos por ano, enquanto a demanda estimada, entre 2019 e 2024, alcançaria aproximadamente 70 mil. A maior parte dos devs é formada por homens e essa discrepância é vista principalmente na América Latina. Na média, as mulheres somam apenas 42% do setor e é importante sempre incentivar a inclusão.

Rodrigo Terron, COO da Rocketseat, edtech que visa formar desenvolvedores, afirma que qualquer um pode ser um profissional da área. “Não importa se a pessoa tem conhecimento ou não de internet, ela só precisa querer aprender e estar disposta a encontrar e superar desafios mais complexos, com uma linguagem nova, diferente daquilo que ela está acostumada, ou seja, é necessário deixar a zona de conforto”, completa.

Existem alguns pontos, porém, que devem ser levados em consideração na hora de escolher a carreira de desenvolvedor. Conheça seis deles abaixo:

Estudar sempre: este é um dos passos mais importantes. O cenário digital vem mudando constantemente e é sempre bom se manter atualizado sobre as novas tendências de mercado.

Gostar de lógica e programação: complementar ao tópico anterior, é indispensável ter raciocínio lógico na hora da resolução de problemas e querer sempre saber mais sobre programação para ser um dev. Assim como o mercado, surgem programas diariamente e é necessário entender como eles funcionam.

Investir em soft skills: hoje em dia, os profissionais que mais se destacam são os que têm habilidade de oratória, relacionamento interpessoal, habilidades de liderança e gestão de pessoas.

Aprimorar o inglês: a língua considerada universal, para o desenvolvedor é mais que importante, uma vez que a maioria das funções da programação são em inglês.

Relacionamento com a comunidade: além de gerar um grande network pessoal e profissional, fazer parte da comunidade de devs dá acesso a novas oportunidades e a atualização constante dos trending topics da área.

Praticar muito: como em toda área, a de programação também exige prática. Sempre que puder, invista em testes e se coloque em desafios para treinar sobre como sair deles. Segurança e autonomia vêm com a prática e quanto mais seguro o profissional é, mais credibilidade ele passa para seus clientes.

O mercado dos devs vem passando por um boost constante desde que a digitalização ganhou mais espaço e, com a pandemia, isso só tende a crescer. O Android ajudou a expandir o mercado de aplicativos, inclusive com oportunidades para programadores e empresas. Segundo pesquisa da Bain & Company, R$ 136 bilhões foram as receitas geradas por empresas envolvidas com o sistema.

Com isso, as equipes de tecnologia têm ganhado mais força dentro de empresas nacionais e internacionais. Graças a elas, os programas têm auxiliado diariamente tanto as pessoas, no papel de consumidor e cliente, como as empresas no desenvolvimento de soluções cada vez mais competitivas. Para a Rocketseat, a hora de investir na carreira profissional é agora.

“São várias opções de curso que o nosso site disponibiliza, desde o básico para aprender a como programar gratuitamente, até os níveis de especialização, focados em apenas um sistema, além da produção de projetos, participação em imersões e a ajuda constante da comunidade de desenvolvedores”, finaliza Terron.